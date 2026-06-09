Latvijas Meža īpašnieku biedrība izsludinājusi pieteikšanos prestižajā konkursā "Sakoptākais mežs", kura galvenais nolūks ir apzināt, godināt un izcelt Latvijas labākos paraugus meža apsaimniekošanā.
Pasākums kalpo kā platforma, lai parādītu sabiedrībai, ka privātie meža īpašnieki saimnieko ilgtspējīgi, prasmīgi salāgojot saimnieciskās intereses ar vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.
Konkursā aicināti pieteikties meža īpašnieki no visas Latvijas – gan tie, kuri saimnieko nelielās dzimtas īpašumu platībās, gan lielāku meža masīvu saimnieki.
Vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir gan mežsaimniecības praktiķi, gan vides eksperti un zinātnieki, meža īpašumus vērtēs pēc tā, kā tiek veikta meža atjaunošana un jaunaudžu kopšana, kā tiek ievēroti dabas aizsardzības principi, kā arī pēc meža infrastruktūras.
Pieteikšanās atvērta līdz vasaras vidum.
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