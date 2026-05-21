Kā informē Lauku atbalsta dienestā, lauksaimniekiem, tajā skaitā arī meža īpašniekiem, pēdējais termiņš pieteikties platībmaksājumiem ir 22. maijs.
Šis ir galīgais termiņš platību maksājumu pieteikumu iesniegšanai bez apmēra samazinājuma.
Pieteikumus joprojām varēs iesniegt arī no 23. maija līdz 15. jūnijam, bet tad atbalsta apmēru samazina par 1% par katru nokavēto darbdienu.
"Ņemot vērā jaunos ekoshēmu nosacījumus, aicinām meža un lauksaimniecības zemju īpašniekus neatlikt iesniegšanu uz pēdējo brīdi, lai izvairītos no sistēmas pārslodzes un sankcijām," mudina Lauku atbalsta dienests (LAD).
