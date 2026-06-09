Lai arī ik gadu gājputni zemnieku pupu sējumiem un kviešu laukiem nodara ievērojamu kaitējumu, šīs problēmas risinājums valsts mērogā aizvien tiek vērtēts. Tikmēr jaunu putnu atbaidīšanas iniciatīvu īstenošanai nepietiek naudas.

Izēd pupas, zaudējumi – 30 000 eiro

Bērzaines pagasta ZS Zēmeles pārvaldniece Aiva Švēde teic, ka šopavasar pupas sētas laukos, kur tās nekad agrāk neaudzēja, turklāt šie lauki bija dzīvojamo māju tuvumā. Salikti arī mānekļi. Skaņas lielgabalus saimniece māju tuvumā neizvieto. 

"Zosu baros bija vairāki tūkstoši putnu. Maija pirmajā nedēļā putni rullēja pa diagonāli, vilka no zemes un ēda visu. Putnus no laukiem dzinām projām trīs četras reizes dienā. Bija arī dzērves – līdz 500 putniem barā, kas nav letāli atbaidāmie putni. Atšķirībā no zosīm dzērves nebaidās no biedēkļiem. Tās pupās urbina caurumus. Biju bezspēcīga… Ceļotājputni noēda visu! No 30 hektāriem pupu sējumu palika ne vairāk kā 0,3 hektāri," stāsta ZS Zēmeles pārvaldniece.

 

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