Pēdējos divos gados FAO (ANO) ekspertu komanda Uzbekistānā veikusi plaša mēroga pētījumu, izmantojot dzīves cikla novērtējuma (LCA) metodoloģiju augļu un dārzeņu nozarē.

LCA ir metode produkta vai sistēmas ietekmes uz vidi novērtēšanai visos tā dzīves cikla posmos – no izejvielu ieguves līdz utilizācijai. Pētījums tika veikts saskaņā ar starptautiskajiem standartiem ISO 14040:2006 un ISO 14044:2006, kas regulē dzīves cikla novērtējumu.

Viengadīgo kultūru (sīpolu, kartupeļu, arbūzu, zemeņu) LCA analīžu rezultāti liecina par būtisku sasaisti starp ekoloģisko pēdu un apūdeņošanas un mēslošanas tehnoloģiju, apstiprinot mūsdienu apūdeņošanas sistēmu augsto efektivitāti. Pāreja no tradicionālās vagu apūdeņošanas uz pilienveida apūdeņošanas sistēmām (PAS) ir galvenais faktors ietekmes mazināšanā pēc trim rādītājiem: oglekļa pēdas nospieduma, ūdens pēdas nospieduma un eitrofikācijas potenciāla.

 

