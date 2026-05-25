Trušu audzēšanas saimniecību un dzīvnieku daudzums tajās mazinās, ziņo Lauku atbalsta dienests (LAD). Pērn 535 saimniecības audzējušas 12 432 trušus, to skaitā 2637 vaislai, kas ir ievērojami mazāk nekā 2024. gadā, kad 861 saimniecībā audzēti 18 853 truši, no tiem 3850 dzīvnieku vaislai.

Tādējādi LAD dati liecina – kopš 2024. gada trušu audzēšanas saimniecību skaits samazinājies par 38%, bet dzīvnieku daudzums par 34%. Tikmēr Centrālās statistikas pārvaldes informācija uzrāda vēl dramatiskāku ainu: 2000. gadā Latvijā bija reģistrēts 110 900 trušu – par 88% vairāk nekā pērn, bet 2016. gadā 34 900 trušu, kas ir par teju 65% vairāk nekā pērn. 

Šāda tendence skaidrojama ar to, ka trušu audzēšana Latvijā no masveida piemājas nodarbes, kas bija populāra 2000. gadu sākumā, kļuvusi par izteiktu nišas nozari.

