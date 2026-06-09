Polijas lauksaimniecības tehnikas ražotājs 'Ursus' pirmo reizi paplašina savas produkcijas klāstu ar HF-2500 sērijas disku ecēšām.
Interesanti, ka šīs ecēšas tiek ražotas sadarbībā ar Ukrainas augsnes apstrādes tehnikas ražotāju HF Agro.
Saskaņā ar Eiropas plašsaziņas līdzekļu sniegto informāciju jaunā disku ecēšu sērija sastāv no pieciem modeļiem ar 2,73, 4, 5,25, 6,25 un 9,25 metru darba platumu, kas aprīkoti ar attiecīgi 22, 32, 42, 50 un 74 diskiem. Visi modeļi ir aprīkoti ar 568 mm diametra diskiem, kas izvietoti divās rindās.
Modeļi HF-2523 un HF-2524 ir pieejami tikai kā uzkarināmie, savukārt lielākie modeļi HF-2525 un HF-2526 pieejami piekabināmā un daļēji uzkarināmā versijā. Augstākās klases modelis HF-2529 ir pieejams tikai kā daļēji uzkarināms modelis.
Visiem modeļiem standarta aprīkojumā ir 400 mm diametra kāpurķēžu veltnis, bet trīs lielākos modeļus var aprīkot arī ar 500 mm diametra zobrata kāpurķēžu veltni. HF-2524 arī var aprīkot ar 500 mm diametra cauruļveida kāpurķēžu veltni.
Uzkarināmo modeļu darba dziļums ir no 3 līdz 12 cm, bet pārējo modeļu – no 3 līdz 15 cm. Visi modeļi var darboties ar maksimālo ātrumu 20 km/h.
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