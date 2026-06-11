Zviedru uzņēmums "Väderstad" ir atjauninājis FH 2200 priekšējo tvertni un pielāgojis to lietošanai ar 'Tempo V' sējmašīnu.
Sistēmai tagad ir četras dozēšanas ierīces, kas ļauj veikt zonētu mēslojuma lietošanu un precīzu mēslojuma devas kontroli. 2200 litru tvertne nodrošina mēslojuma lietošanas devu līdz 450 kg uz hektāru.
Dozēšanas ierīces atrodas priekšpusē, vienkāršojot apkopi un regulēšanu. Arī padeves sistēma ir pārveidota: šļūtenes tagad atrodas zem traktora, uzlabojot redzamību.
Pēc ražotāja teiktā, atjauninātā sējmašīnas un tvertnes kombinācija pieejama pasūtīšanai jau no 2026. gada jūnija, un ražošana sāksies šoruden.
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