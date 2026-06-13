Šomēnes būs pieejams plašs kaitēkļu klāsts. Sākot ar saldajiem ķiršiem un ābelēm, krūmogulājiem, avenēm, plūmēm un sausseržiem, visur iespējama laputu koloniju veidošanās. 

Sūcējkaitēkļu ierobežošana bieži vien ir praktiski neiespējama, jo kolonijas attīstās lapu apakšpusēs. Laputu klātbūtne dārzā padara vizuāli nepievilcīgas gan ogas, gan augļus, gan jaunās vasas. Laputu saldie izdalījumi pievilina skudras, tāpēc, izsekojot skudru pārvietošanos pa stumbru, visticamāk, atradīsies laputu kolonija.

Maijā, kad ziedēja saldie ķirši turpinājās sausums, un šķita, ka daba parūpēsies, lai Eiropas ķiršu mušas (ķiršu raibspārnmušas) imago no augsnes nespētu izlidot. Tomēr, biežāk līstot, jūnijā mušas atstās ziemošanas vietas un lidos augšup ķirškoku vainagos – vispirms baroties un tad jau dēt oliņas zem negatavo ogu mizas. Izlidošanas process ir ilgstošs. Iekarot zaros līmes vairogus, var pārliecināties par mušu invāzijas pakāpi dārzā. Savvaļas ķiršu un sausseržu klātbūtne dārza tuvumā palielinās ar kāpuriem invadēto ogu iespējamību.

 

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