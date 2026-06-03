Teju neticas, ka gads jau pusē un klāt visu gaidītā vasara. Cerams. Kādēļ cerams? Jo pavasaris šogad padevās tāds vēls, auksts, un silto dienu pārlieku daudz nav bijis.
Vēl martā dārzniecību āra laukumos izliktie puķpodi vietām piesala pie zemes, kavējot stādu tirdzniecību. Taču ar pirmajām saulainajām dienām Stādu parādē Siguldā maisam gals bija vaļā – latvieša sirds pieklusināja prātu, lika atdarīt naudas makus un pirkt dažnedažādus stādus tirdziņos un saimniecībās visā Latvijā, lai tikai piepildītu piemājas mazdārziņu, siltumnīcu un arī lielākus laukus ar skaistiem un ēšanai derīgiem augiem.
Negausīgi aizrautīgais pirkšanas trakums notika, pat par spīti cenu kāpumam, ko stādaudzētāji bija spiesti piemērot savam produktam saistībā ar vispārējo stādu audzēšanas izejmateriālu – kūdras, podu, minerālmēslu – cenu kāpumu. Latvieša zaļie pirkstiņi, pārlaiduši bargo ziemu, rautin rāvās iegremdēties zemes auglīgajā vēsumā. Nu tas viss ir norimis, var atvilkt elpu un gaidīt rudens ražu.
Tomēr nekāda īsti mierīga dzīve gan šovasar nebūs. No 20. jūnija līdz 5. jūlijam partijas dosies iesniegt savus kandidātu sarakstus Centrālajai vēlēšanu komisijai oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Pēc tam mums visiem būs iespēja pētīt, cik spēcīgus, vērtīgus un noderīgus stādus tās sagatavojušas izvēlei mūsu, vēlētāju, dārziņiem.
Dārzniecībā ir tāds termins – "tukšziede". Tas ir zieds, kas plaukst krāšņi un pamanāmi, taču pēc sevis neatstāj nevienu aizmetni, nevienu augli. Arī politikas dobēs mums netrūkst šādu tukšziedu – skaļu solītāju un spilgtu reklāmas seju, aiz kurām nav reāla un vērtīga satura. Tāpēc centīsimies būt vērīgi dārznieki un rūpīgi pētīt sarakstus, lai rudenī, kad nāks lielā politiskā pļauja, mūsu kopīgajā Latvijas dārzā mēs nepaliktu tukšā.
Bet pirms tam – laiks baudīt vasaras pilnbriedu. Ar maģiskiem Jāņu rituāliem, silti kūpošiem miglas vāliem un reibinošām smaržām.
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