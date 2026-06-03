Saeima šā gada 28. maijā apstiprināja Andra Kulberga vadīto valdību. Tajā zemkopības ministra amats uzticēts Saeimas deputātam Uldim Augulim, kurš iepriekšējās – Evikas Siliņas vadītajā valdībā no 2023. gada 15. septembra līdz 2025. gada 21. februārim bija labklājības ministrs. Šo amatu viņš agrāk ieņēma vēl divas reizes un trīs termiņus bija satiksmes ministra amatā. 2006. un 2007. gadā Uldis Augulis bija Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs.
Saimniekiem vaicājām – kā viņi vērtē Ulda Auguļa iecelšanu zemkopības ministra amatā. Vai pieci mēneši būs pietiekams termiņš nozares izaicinājumu risināšanai?
Aiga Kraukle, biedrības Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība valdes priekšsēdētāja:
– Uldim Augulim ir bijusi reāla saskare ar lauksaimniecību. Ceram, ka jaunais zemkopības ministrs lēmumus pieņems Latvijas zemnieku interesēs, nevis lai izpatiktu Briseles birokrātijai. Sagaidām, ka akcīzes nodokļa atlaidi dīzeļdegvielai pagarinās līdz ražas novākšanas beigām. Vēl svarīgi uzklausīt ražojošo lauksaimnieku viedokli par zaļā kursa faktiskajām sekām. Latvijas zemniekam un Latvijas vēlētājam jājūt atbalsts no savas valdības, nevis jāklausās atrunāšanās, ka tās ir Briseles prasības.
Ieva Freidenfelde, Latvijas Gaļas liellopu asociācijas ciltsdarba eksperte:
– Man nav izteikti pozitīva vai negatīva viedokļa par jauno zemkopības ministru. Agrāk neesmu saskārusies ar viņa politiskās darbības pozitīvu vai negatīvu ietekmi tieši uz mani. Ir pozitīvas cerības tāpēc, ka mēs, jaunpilnieki, esam savas zemes patrioti, un, domāju, nevaram darboties pret savējo, t.i., lauksaimnieku interesēm.