Eiropas Savienībā ir izveidota daudzfunkcionāla 226 tradicionālo tomātu šķirņu kolekcija, lai pētītu agronomisko īpašību stabilitāti un ģenētisko mainīgumu.
Pētījuma laikā zinātnieki identificējuši 141 kvantitatīvu īpašību lokusu (QTL), kas saistīts ar produktivitāti, īpašību stabilitāti un to reakciju uz vides apstākļiem. Šā darba rezultātā ir izveidota atvērta datubāze HarnesstomDB, kas apvieno ģenētiskos, fenotipiskos un metaboliskos datus.
Tajā ir informācija par vairāk nekā 17 600 tomātu paraugu, vairāk nekā 127 000 ģenētisko marķieru un simtiem augļu kvalitātes rādītāju.
Projekts ietver arī degustācijas, kurās piedalās lauksaimnieki, eksperti un patērētāji – tomātu garšas novērtēšanā jau ir piedalījušies vairāk nekā 3000 dalībnieku.
Platforma ir pieejama publiskai lietošanai un izstrādāta, lai atbalstītu selekcijas programmas un klimata pārmaiņām pielāgotu tomātu šķirņu izstrādi.
Tomātu datubāze tika izveidota starptautiskā Harnesstom pētniecības projektā, kas tiek īstenots saskaņā ar ES programmu Horizon.
