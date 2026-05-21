Vācu izstrādātājs 'Farming Revolution' prezentējis jauno 'Farming GT' – kapļa tipa ravēšanas robotu, kas darbojas pilnīgi autonomi.
Tas veic mehānisku nezāļu apkarošanu un ir aprīkots ar kameru un mākslīgo intelektu. Sistēma automātiski atpazīst dažādus kultūraugus un var darboties gan dienā, gan naktī.
Farming GT ir elektriska pilnpiedziņa, un tas ir aprīkots ar dīzeļdzinēju, kas uzlādē akumulatoru. Pēc ražotāja teiktā, tas ļauj mašīnai apstrādāt līdz pat 10–12 hektāru dienā.
Mašīna ir piemērota vairāk nekā 100 kultūraugu apstrādei,
to skaitā endīviju, dažādu veidu salātu, garšaugu un krustziežu dzimtas augu, kā arī laukaugu, piemēram, cukurbiešu un kukurūzas.
Robots var strādāt ar kultūraugiem, kas atrodas vismaz 35 cm attālumā cits no cita. To vada, izmantojot lietotni. Farming GT stūrē visi četri riteņi, un sliežu platums ir regulējams no 1,38 līdz 2,25 metriem. Pārveidošana aizņem aptuveni 15 minūtes. Tomēr ražotājs ir paziņojis, ka jau strādā pie vēl šaurāka robota modeļa.
