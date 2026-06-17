Ivetas Dzērves SIA "Mad Nordic" 2000 kvadrātmetru platībā – uz savulaik visā padomju impērijā zināmās Mālpils dārzniecības zemes – nu jau septiņus gadus kopš pārcelšanās uz Mālpili 2016. gadā audzē zemenes. To audzēšana notiek tuneļos un siltumnīcās – tām izveidots nu jau Latvijā diezgan labi zināms zīmols "Augusta zemenes". Ivetas un viņas dzīvesbiedra, agrāk starptautisku biznesa pieredzi guvušā Guntara Dzērves pārcelšanās iemesls uz Mālpili gan bija cits – abu kaislība zirgi. Tiem šeit uzbūvēts moderns stallis un izveidoti ganību aploki. 15 rikšotāju ganāmpulks patlaban cita starpā piedalās arī sabiedrības izglītošanā un cilvēku veselības uzlabošanā. Tikmēr saimnieki līdztekus zemeņu audzēšanai un viesu māju uzņēmējdarbībai sākuši stiprināt vēl divus jaunus biznesa balstus – aveņu un krūmmelleņu audzēšanu. 

SIA" Mad Nordic" agronoms Guntars Dzērve intervijā Agro Topam stāsta par izveidoto uzņēmējdarbības modeli, vērtē zemeņu audzēšanas aktualitātes un atklāj saimniecības nākotnes ieceres.

 

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