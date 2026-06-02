Uzņēmums 'Steyr' ir paplašinājis savu 'Plus' traktoru klāstu ar īpašu versiju, kas pielāgota sarežģītiem mežsaimniecības apstākļiem.
Lai to panāktu, Steyr ieviesis ievērojamas izmaiņas savu lauksaimniecības traktoru konstrukcijā. 6 mm bieza tērauda apakšējā plāksne nodrošina aizsardzību pret celmiem un baļķiem, 3 mm biezas sānu aizsargplāksnes aizsargā dzinēju un transmisiju.
Traktoram ir triecienizturīga kabīne ar četru statņu rāmi un zaru deflektoriem. Aizmugurējais logs izgatavots no 12 mm bieza polikarbonāta. Noņemami atpakaļskata spoguļi samazina bojājumu risku mežā.
Šīs līnijas traktori ir aprīkoti ar četrcilindru 3,6 litru FPT dzinējiem, kas ražo 80–120 ZS. Transmisijas iespējas ietver 24Fx24R transmisiju ar divu ātrumu slodzes pārslēgšanu vai PowerShuttle 12Fx12R S (optimizētu lietošanai ar frontālo iekrāvēju). Papildaprīkojumā traktoriem var uzstādīt S635 frontālo iekrāvēju ar celtspēju virs divām tonnām un pacelšanas augstumu līdz 3,8 metriem.
Plus lauksaimniecības traktoru līnija tika ieviesta 2023. gadā un ietver piecus modeļus. Traktori tiek ražoti Itālijā.
