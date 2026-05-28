Uzņēmums 'Fliegl' ir ieviesis jauno' KDS 140 Tandem' – 14 tonnu vidējas klases organiskā mēslojuma izkliedētāju ar modernu tandēma asi. Iepriekš KDS 140 bija pieejams tikai kā vienass modelis.
Jaunā izkliedētāja iekraušanas jauda ir aptuveni 12 m3. Tam ir tandēma ass un zema profila šasija. Standarta KDS 140 Tandem ir aprīkots ar Fliegl Junior XL izkliedētāju ar diviem vertikāliem veltņiem, kas nodrošina izkliedēšanas platumu līdz 14 metriem.
Standarta komplektācijā ietilpst arī pneimatiskā bremžu sistēma ar automātisku slodzes regulēšanu un izturīga grozāma jūgstieņa elastīgām piekabināšanas iespējām.
Kā papildaprīkojums pieejams plaša darbības rādiusa izkliedētājs, kas palielina izkliedēšanas platumu līdz 24 metriem.
Aptauja
Kur iegūstat informāciju par to, kā cīnīties ar invazīvajām sugām Latvijā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem