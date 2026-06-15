Izstādē "Agrishow 2026" Brazīlijā "Case IH" demonstrēja traktoru 'Puma 230', kas aprīkots ar 6,7 litru sešcilindru etanola dzinēju.
Traktors jau ir pabeidzis 800 stundu lauka testēšanu.
Powershift transmisijai ir 18 pārnesumu uz priekšu un seši atpakaļgaitas pārnesumi. Traktors ir aprīkots ar 540e/1000 apgr./min jūgvārpstu aizmugurē. Hidrauliskais sūknis piegādā 180 litrus minūtē, un celtspēja sasniedz 6894 kilogramus.
Starp citu, šī nav vienīgā ar etanolu darbināmā tehnika, ko Case IH demonstrēja izstādē "Agrishow 2026". Bija apskatāms arī cukurniedru kombains Austoft 9000, kas aprīkots ar sešcilindru FPT Cursor 13 dzinēju, un arī Case 721f frontālais iekrāvējs, kas aprīkots ar FPT N67 etanola dzinēju.
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