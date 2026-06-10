Sadarbībā ar sēklu uzņēmumu "KWS" piedāvājam ieskatu 2026. gada rudens sējai pieejamo ziemāju sēklu klāstā. Apskatā iekļautas hibrīdo ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas rapša un hibrīdo ziemas rudzu šķirnes, ko iespējams iegādāties pie KWS sadarbības partneriem: LPKS "Latraps", KS "VAKS", SIA" Linas Agro", SIA "Agrochema", SIA "Scandagra", LPKS "Durbes grauds" un SIA "Dobeles dzirnavnieks".
Hibrīdais ziemas rapsis
Lauros
Jauna un ļoti perspektīva ziemas rapša šķirne, piemērota optimālai un vēlai sējai. Izcils rudens sākuma pieaugums. Augi vidēji gari ar ļoti spēcīgu sakņu sistēmu, kas ļauj labāk pārciest sausuma periodus un nodrošina izcilu ziemcietību. Ziedēšana vidēji agrīna. Laba noturība pret krustziežu sauso puvi un baltplankumainību. Augsts eļļas saturs.
Helypse
Pateicoties augstajiem ziemošanas rādītājiem izmēģinājumu ietvarā, visizplatītākā KWS šķirne Skandināvijas reģionā. Augstražīga, piemērota optimālam līdz vēlam sējas termiņam. Augšanas punkts paliek tuvu zemei, mazinot izsalšanas risku. Pavasara attīstība vēlīna, sāk ziedēt nesteidzoties. Ražas nogatavošanās vidēji vēlīna. Pateicoties S-pod noturībai pret pāksteņu atvēršanos, iespējams nesteigties ar ražas pāragru novākšanu un sagaidīt maksimālo sēklas ražu kombinācijā ar augstāko iespējamo eļļas saturu. Laba noturība pret izplatītākajām rapša slimībām, kas aizsargā augu tā augšanas un ražas nobriešanas laikā.