Aprīlī vērtēšanai un saskaņošanai nozaru ministrijām tika nodota vidēja termiņa nozares stratēģija – rīcības plāns Latvijas lauksaimniecības izaugsmei 2026.–2036. gadam. Stratēģijā fiksēti lielie saimnieciskie mērķi, kuru sasniegšanai katrā lauksaimniecības nozarē nepieciešams precīzs atbalsts, uzsver Zemkopības ministrija (ZM). Izstrādātās stratēģijas graudkopības (t.sk. rapša, proteīnaugu), augļu un dārzeņu nozarei, piena ražošanas, cūkkopības un gaļas liellopu nozarei, kā arī putnkopības un aitkopības nozarei ZM jāiesniedz līdz šā gada 1. jūlijam.
Dmitrijs Bortņikovs, biedrības Latvijas Aitu audzētāju asociācija (LAAA) valdes priekšsēdētājs:
– LAAA izveidotā Latvijas aitkopības nozares stratēģija laika posmam no 2028. līdz 2035. gadam ir racionāls turpinājums iepriekšējam attīstības posmam un vienlaikus skaidrs mērķis pāriet no kvantitātes uz tirgu orientētu kvalitāti. Ja stratēģiju īstenos mērķtiecīgi, tā var kļūt par būtisku izaugsmes virzītājspēku nozarei. Stratēģijas centrā ir trīs savstarpēji saistīti virzieni. Pirmkārt, kooperācija. Sadarbību starp saimniecībām uzskatām par priekšnoteikumu, lai nodrošinātu stabilu un pietiekamu produkcijas daudzumu, vienotu kvalitāti un labākas pārdošanas iespējas. Aitkopībā aizvien dominē salīdzinoši mazas saimniecības, tāpēc konkurēt tirgū individuāli ir grūti. Otrkārt, standartizēta un augstvērtīga produkcija. Mērķis ir panākt vienmērīgu jēra gaļas kvalitāti un regulāru piedāvājumu visa gada garumā. Tas ir būtiski, lai piekļūtu augstākas pievienotās vērtības tirgiem un panāktu labāku cenu. Treškārt – spēcīgs ģenētiskais pamats. Ciltsdarba attīstība un kvalitatīvu vaislinieku izmantošana ir gan produktivitātes, gan liemeņu kvalitātes balsts.
Iepriekš nosauktos mērķus noteicām, izzinot nozares šābrīža vājās vietas: sadrumstalotība, nevienmērīga kvalitāte un nepietiekama tirgus jauda.
Stratēģija iezīmē arī izmērāmus rezultātus: ef