Uzņēmums "Meta" paziņojis par jaunas mākslīgā intelekta sarunu funkcijas "Incognito Chat" ieviešanu lietotnēs "WhatsApp" un "Meta AI", solot lietotājiem pilnībā privātas sarunas ar mākslīgo intelektu.
Kompānija norāda, ka jaunais režīms balstīts uz tā dēvēto privātās apstrādes tehnoloģiju, kuras mērķis ir nodrošināt, lai sarunu saturs nebūtu pieejams nevienam citam, tostarp pašam Meta. Uzņēmums uzsver, ka "Incognito Chat" režīmā sarunas netiek saglabātas un ziņojumi pēc noklusējuma pazūd automātiski.
Meta skaidro, ka pēdējo gadu laikā sarunas ar mākslīgo intelektu kļuvušas par nozīmīgu informācijas iegūšanas un jautājumu uzdošanas veidu, turklāt lietotāji nereti tajās iekļauj sensitīvu informāciju, piemēram, finanšu, veselības vai darba datus. Uzņēmums norāda, ka tieši privātuma jautājums bijis viens no galvenajiem aspektiem, attīstot mākslīgā intelekta funkcijas saziņas platformās.
Paziņojumā Meta īpaši izceļ atšķirību no citu uzņēmumu piedāvātajiem "inkognito" režīmiem, apgalvojot, ka citos risinājumos pakalpojuma sniedzējs joprojām var redzēt lietotāju jautājumus un sistēmas atbildes.
""Incognito Chat" ar Meta AI ir pilnībā privāts — neviens nevar izlasīt jūsu sarunu, pat ne mēs paši,"
teikts uzņēmuma paziņojumā.
Vienlaikus uzņēmums atklājis arī nākamos plānus privātuma funkciju attīstībā. Tuvākajos mēnešos paredzēts ieviest vēl vienu funkciju ar nosaukumu "Side Chat", kas ļaus saņemt privātu mākslīgā intelekta palīdzību esošajās sarunās, nepārtraucot galveno saraksti. Meta norāda, ka arī šī funkcija darbosies ar privātās apstrādes tehnoloģiju.
Jaunais "Incognito Chat" režīms lietotājiem tiks ieviests pakāpeniski tuvāko mēnešu laikā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu