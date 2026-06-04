Līdz 15. jūnijam jaunie dārzkopības produkcijas ražotājiem ir iespēja pieteikties dalībai starptautiskā projektā, kura ietvaros katram uzņēmumam tiks izstrādāts individuāls izaugsmes plāns.
, kuri nodarbojas ar dārzeņu, kartupeļu, augļu, ogu, sēņu, garšaugu/ārstniecības augu audzēšanu un/vai savvaļas augu ievākšanu un pārstrādi un savu aktīvo saimniecisko darbību sākuši pēc 2019. gada 30. jūnija, un vēlas attīstīt savu uzņēmumu, aicināti pieteikties dalībai starptautiskā projektā Ilgtspējīgas dārzkopības attīstīšana: atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem pārejā uz bioloģisko saimniekošanu un/vai ieviešot reģeneratīvās lauksaimniecības prakses, attīstot inovatīvus produktus un paplašinot tirgus iespējas (Scaling Organic), ko īsteno Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC).
Programmas ietvaros katram uzņēmumam tiks izstrādāts individuāls izaugsmes ceļvedis, kas kalpos par pamatu attiecīgo prakšu un pasākumu plānošanai un ieviešanai.
Ceļvedi izstrādās un īstenos ciešā sadarbībā starp uzņēmumu, projekta ekspertiem un konsultantiem no 2026. līdz 2028. gadam.
Kapacitātes stiprināšana un ilgtspējīgu agrotehnoloģisko prakšu apgūšana tiks veicināta,
izmantojot praktiskās darbnīcas, lauksaimnieku savstarpējas mācības un pieredzes apmaiņas vizītes starp Igaunijas, Somijas un Latvijas uzņēmumiem.
Kopumā no Latvijas plānots iesaistīt 10–15 projekta mērķim atbilstīgākos jaunos, uz izaugsmi orientētos uzņēmumus. Sīkāka informācija un pieteikuma anketa: www.llkc.lv.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem