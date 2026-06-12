Par rekordcenu – 8600 eiro – vaislas jaunbuļļu izstādē Mazzalves pagasta "Krastos" maija vidū vairāksolīšanā pārdots Šarolē šķirnes bullis Vigro, kas izaudzēts Bērziņu pagasta ZS "Jaunkalni." Kopumā sestajā jaunbuļļu izsolē pārdoti 16 dzīvnieki.

"Vaislas jaunbuļļu izstādes un vairāksolīšanas sākām rīkot 2018. gadā, kad Gaļas liellopu audzētāju asociācija atzīmēja divdesmito gadskārtu. Tas bija mēģinājums ieviest jaunu, Vācijai līdzīgu modeli, kad zemnieki atved uz vairāksolīšanu buļļus, salīdzina savu veikumu, apmainās pieredzē un lepojas ar sava darba rezultātu. Šajās buļļu vairāksolīšanās, arī Latvijā aizvien ir īpaša gaisotne. Patlaban vaislas jaunbuļļu vairāksolīšana kļuvusi par valsts mēroga notikumu, kurā piedalās šķirnes saimniecības no visas Latvijas," teic Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācijas (LGLAA) ciltsdarba eksperte Ieva Freidenfelde. Viņa arī vērtēja vairāksolīšanai atlasīto 21 Šarolē šķirnes bulli un piecus Limuzīnas šķirnes buļļus.

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