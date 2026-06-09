“Agrova Baltics” Alūksnē uzsākusi trīs jaunu dējējvistu novietņu būvniecību, 30 miljonu eiro investīciju rezultātā olu ražošanas apjoms pieaugs par 56%, informē uzņēmumā.
Lai apmierinātu strauji augošo Eiropas eksporta tirgu pieprasījumu pēc vistu olām, kas ražotas brīvās turēšanas sistēmās, radītu jaunas darba vietas reģionos un izveidotu vienu no modernākajiem un pilnībā integrētākajiem olu ražošanas kompleksiem Baltijas valstīs, AS “Agrova Baltics” sākusi 30 miljonu eiro investīciju programmas īstenošanu Alūksnē un gatavojas nākamajam attīstības posmam Preiļos.
Alūksnē jau norit trīs jaunu dējējvistu novietņu būvniecība, savukārt pēc visu projektu pabeigšanas uzņēmuma olu ražošanas apjoms pieaugs par 56% jeb no pašreizējiem 180 miljoniem līdz aptuveni 280 miljoniem olu gadā.
Investīciju programma paredz Alūksnē uzbūvēt trīs jaunas dējējvistu novietnes ar kopējo platību 7380 m2, olu šķirošanas un iepakošanas centra modernizāciju, organiskā mēslojuma ražotni kā arī jaunputnu audzēšanas infrastruktūras izveidi Preiļos.
Projekti ir daļa no uzņēmuma ilgtermiņa stratēģijas, lai stiprinātu eksportspēju un attīstītu pilnībā integrētu olu ražošanas platformu Baltijas reģionā.
Būvdarbus veic SIA “Aimasa”, savukārt būvuzraudzību nodrošina SIA “Būves un būvsistēmas”. Dējējvistu aprīkojumu piegādās pasaulē vadošais nozares uzņēmums “Big Dutchman”.
Visām trim novietnēm jau ir pabeigta pāļu izbūve. Vienai no novietnēm uzstādītas ēkas karkasa konstrukcijas un turpinās jumta izbūves darbi. Savukārt mēneša laikā plānots uzsākt arī pirmo brīvās turēšanas sistēmu montāžu.
"Būvniecība Alūksnē norit atbilstoši plānotajam grafikam, un esam gandarīti par jau sasniegto progresu. Šī investīciju programma ļaus ne tikai būtiski palielināt uzņēmuma ražošanas jaudas, bet arī radīs jaunas darba vietas Alūksnes novadā. Vienlaikus mēs veidojam modernu un ilgtspējīgu ražošanas infrastruktūru, kas stiprinās Latvijas pārtikas ražošanas konkurētspēju un eksporta potenciālu ilgtermiņā,” norāda SIA “Alūksnes putnu ferma” valdes priekšsēdētājs Hermanis Dovgijs.
Viņš arī informē, ka līdztekus būvniecības darbiem uzņēmums turpina arī projektēšanas darbus olu šķirošanas un iepakošanas centra pārbūvei Alūksnē. Pēc projekta pabeigšanas tajā tiks uzstādīta jauna, vairāk nekā 2,5 reizes jaudīgāka šķirošanas līnija ar augstu automatizācijas pakāpi un mākslīgā intelekta tehnoloģijām.
Tāpat tiek izstrādāts projekts organiskā mēslojuma ražotnei, kas ļaus pilnvērtīgi pārstrādāt olu ražošanas procesā radušos blakusproduktus un vēl vairāk stiprinās uzņēmuma aprites ekonomikas pieeju.
Vienlaikus uzņēmums gatavojas nākamajam attīstības posmam arī Preiļos, ir iesniegts pārbūves projekts Preiļu novada būvvaldē un nekavējoties tiks uzsākti sagatavošanās darbi jaunputnu audzēšanas iekārtu uzstādīšanai.
Pēc projekta īstenošanas uzņēmums pirmo reizi nodrošinās jaunputnu audzēšanu savām vajadzībām Latvijā, tādējādi noslēdzot pilnu bioloģisko ciklu un būtiski samazinot atkarību no jaunputnu importa. “Eiropas mazumtirdzniecības un pārtikas ražošanas tirgos pieprasījums pēc olām, kas dētas brīvās turēšanas sistēmās, turpina strauji pieaugt. Šī investīciju programma ir nozīmīgs attīstības posms Agrova grupai, kas ļaus mums būtiski palielināt ražošanas apjomus, vēl efektīvāk apkalpot eksporta klientus un vienlaikus izveidot pilnībā integrētu ražošanas platformu Latvijā. Tas ir būtisks priekšnoteikums, lai ilgtermiņā stiprinātu mūsu konkurētspēju Eiropas tirgos un radītu vēl lielāku pievienoto vērtību Latvijas ekonomikai,” uzsver AS “Agrova Baltics” padomes priekšsēdētājs un “Agrova International” dibinātājs Jurijs Adamovičs.
Plānots, ka visi investīciju programmas projekti tiks pabeigti līdz 2027. gada trešā ceturkšņa beigām. Pēc to īstenošanas uzņēmuma kopējais dējējvistu skaits sasniegs aptuveni 1,04 miljonu, savukārt olu ražošanas apjoms pieaugs līdz aptuveni 280 miljoniem olu gadā
"Agrova Baltics" koncernā ietilpst putnkopības un olu ražošanas uzņēmums "Alūksnes putnu ferma", vairumtirdzniecības uzņēmums SIA "APF Trading", putnkopības un olu ražošanas pakalpojumu sniedzējs SIA "Oluksne", gāzes un organiskā mēslojuma ražotājs SIA "APF Energy" un putnkopības un jaunputnu audzēšanas uzņēmums SIA "Preiļu putni". Tāpat "Agrova Baltics" pieder 51% Lielbritānijas mobilo spēļu kompānijā "Chick Game Studios".
Kompānija "Agrova Baltics" reģistrēta 2017. gadā. "Agrova Baltics" lielākais akcionārs ir Jurijs Adamovičs. Kompānijas akcijas ir iekļautas biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".
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