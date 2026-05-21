Patchy rain nearby 10.8 °C
C. 21.05
Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
SAIMNIEKS UZŅĒMĒJS
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#ģeopolitika #graudaugi #ieņēmumi #rapsis #ražošana

Viedoklis: Ģeopolitiskā spriedze maina situāciju graudu un rapša tirgū

LASI.LV / Latvijas Mediji
2026. gada 21. maijs, 13:30
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 21. maijs, 13:30
Ziedošs rapšu lauks.
Ziedošs rapšu lauks.
Foto: Aldis Jermaks / Latvijas Mediji

ASV Lauksaimniecības departamenta (USDA) maija prognozes iezīmē saspringtu 2026./27. sezonas kviešu tirgu. Pasaules kviešu beigu krājumi prognozēti 275,04 milj. tonnu – par 5,80 milj. tonnu mazāk, nekā tirgus bija gaidījis. Savukārt pasaules eksporta prognozes samazinātas gandrīz par 12 miljoniem tonnu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu pasaules kviešu ražošana prognozēta par 24,78 milj. tonnu mazāka.

Reklāma

SIA “Linas Agro” graudu nodaļas vadītājs Raivis Maksis

SIA “Linas Agro” graudu nodaļas vadītājs Raivis Maksis.
SIA “Linas Agro” graudu nodaļas vadītājs Raivis Maksis.
Foto: Publicitātes / Latvijas Mediji

Biržas cenas jau reaģējušas: ASV kviešu cenas vienas dienas laikā pieauga par vairāk nekā 7 % un sasniedza augstāko līmeni gandrīz divu gadu laikā. Cenu kāpums nav tikai īslaicīga biržas reakcija. To pastiprināja arī īso pozīciju slēgšana, jo daļa tirgus pirms USDA pārskata bija gaidījusi cenu kritumu. Kad krājumi sarūk, ģeopolitiskā spriedze vairs nav tikai fons. Konflikti, sankcijas, kuģošanas traucējumi, energoresursu cenas un transporta izmaksas ātrāk atspoguļojas graudu cenās.

Kviešu tirgus kļūst ievainojamāks

Kviešu tirgū svarīgi ir tas, ka ražošanas kritums nav koncentrēts vienā reģionā. Samazinājums skar vairākus nozīmīgus piegādātājus vienlaikus. Lielākais kritums prognozēts ASV – par 11,52 milj. tonnu. Eiropas Savienībā ražošana sarūk par 9,11 milj. tonnu, Argentīnā – par 6,92 milj. tonnu, Austrālijā – par 6,00 milj. tonnu, Kanādā – par 4,96 milj. tonnu, Kazahstānā – par 4,33 milj. tonnu un Krievijā – par 4,30 milj. tonnu.

Vājinās arī eksporta piedāvājums. Pasaules kviešu eksports sarūk par 11,98 milj. tonnu. Lielākais kritums prognozēts Argentīnā – par 4,00 milj. tonnu, ASV – par 3,68 milj. tonnu, Austrālijā – par 3,00 milj. tonnu, Kazahstānā – par 2,50 milj. tonnu un Kanādā – par 2,00 milj. tonnu.

Ja kritums būtu vienā valstī, citi eksportētāji iztrūkumu varētu aizstāt vieglāk. Tagad samazinājums skar vairākas eksportētājvalstis. 

Tirgus kļūst ievainojamāks, bet konkurence par pieejamajām piegādēm pieaug. Visvairāk to jutīs importa atkarīgie reģioni.

Laikapstākļi pastiprina cenu spiedienu

Papildu spiedienu rada laikapstākļi. ASV ziemas kviešu reģionos, īpaši Kanzasā, Oklahomā un Teksasā, sausums turpina vājināt ražas potenciālu. Tirgus seko arī situācijai Krievijā un Ukrainā, jo Melnās jūras reģions joprojām ir viens no svarīgākajiem kviešu piegādātājiem pasaulē.

Kad krājumi ir zemāki un ražas prognozes vājākas, pat neliela laikapstākļu pasliktināšanās var izraisīt straujāku cenu reakciju. Tirgus kļūst nervozāks, jo katra jauna prognoze var mainīt priekšstatu par pieejamajiem graudiem.

Ģeopolitika sadārdzina ražošanu un piegādes

Spriedze Tuvajos Austrumos var ietekmēt naftas cenas, kuģošanas izmaksas un transporta maršrutus. Lauksaimniecībā enerģija nav otršķirīgs faktors. Tā ietekmē degvielas, mēslojuma, kaltēšanas un pārvadājumu izmaksas.

Ja energoresursu cenas kāpj, graudu audzētāju izmaksas palielinās arī labas ražas gadījumā. Ja vienlaikus sarūk kviešu krājumi un eksporta piedāvājums, izmaksu kāpums ātrāk parādās cenās. Tāpēc ģeopolitiskā spriedze šajā sezonā maina ne tikai tirgus noskaņojumu, bet arī ražošanas un pārdošanas aprēķinu.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Rapša cenas balsta nafta un augu eļļu pieprasījums

Rapša tirgus cieši saistīts ar graudu, enerģijas un augu eļļu tirgu. To ietekmē energoresursu cenas, biodegvielas pieprasījums un plašāka situācija augu eļļu tirgū. Dārgāka nafta uzlabo biodegvielas konkurētspēju un uztur pieprasījumu pēc augu eļļām, tostarp rapša eļļas.

Ja sojas krājumi ir zemāki, nekā tirgus gaidījis, bet pieprasījums pēc augu eļļām saglabājas stabils, rapša cenas Eiropā saņem papildu atbalstu. Vienlaikus augstākas energoresursu cenas sadārdzina rapša audzēšanu, pārstrādi un pārvadāšanu. Tāpēc augstāka cena automātiski nenozīmē lielāku peļņu.

Eiropas rapša tirgu papildus atbalsta arī ierobežots piedāvājums un augsta jutība pret Kanādas kanolas ražas prognozēm. Eiropas Savienība jau vairākus gadus nespēj pilnībā nodrošināt iekšējo pieprasījumu ar pašu audzēto rapsi, tāpēc būtiska nozīme ir importam – īpaši no Kanādas, Ukrainas un Austrālijas. Tas nozīmē, ka jebkuras izmaiņas Kanādas kanolas ražas prognozēs, laikapstākļos vai eksporta plūsmās ļoti ātri ietekmē arī Eiropas rapša cenas.

Šobrīd tirgus īpaši uzmanīgi seko Kanādas prēriju reģiona laikapstākļiem, jo sausuma vai karstuma riski var samazināt rapša ražas potenciālu. Vienlaikus pieprasījumu Eiropā turpina uzturēt biodegvielas sektors un stabils pieprasījums pēc augu eļļām. Tāpēc pat salīdzinoši nelielas problēmas pasaules rapša un kanolas piedāvājumā var radīt straujākas cenu svārstības arī MATIF rapša tirgū.

Latvijā izšķiroša būs kvalitāte un izmaksu kontrole

Latvijas audzētājiem saspringtāks kviešu un rapša tirgus var radīt labākas pārdošanas iespējas. Īpaši tas attiecas uz pārtikas kviešiem un rapsi, ja ražas kvalitāte būs augsta un piegādātāji spēs noturēt konkurētspējīgu cenu, kvalitāti un termiņus.

Latvijā pavasara sēja lielākoties veikta optimālos termiņos, un daudzviet sējumi ir labā stāvoklī. Vienlaikus Zemgalē un Kurzemē joprojām trūkst mitruma. 

Situācija vēl nav kritiska, bet cenu kāpums biržā pats par sevi negarantē labu sezonas rezultātu.

Pēdējos mēnešos lauksaimnieku noskaņojums bija piesardzīgs. Nozari turpināja ietekmēt augstas ražošanas izmaksas un zemās graudu cenas iepriekšējā sezonā. Pašreizējais cenu kāpums daļai saimniecību var uzlabot ieņēmumu prognozes un naudas plūsmu, taču tikai tad, ja to atbalstīs ražas apjoms un kvalitāte.

Kvalitatīvu pārtikas kviešu segmentā Latvijas eksportētājiem var pavērties labākas iespējas. Eiropas un Ziemeļāfrikas pircēji tradicionāli novērtē Baltijas kviešu kvalitāti. Ja pasaules piegādes kļūs saspringtākas, Latvijas graudi var iegūt lielāku nozīmi. Pircēji vērtēs ne tikai cenu, bet arī piegādes drošību, ostu kapacitāti un spēju laikus izpildīt līgumus.

Tirgus drošības rezerve kļuvusi plānāka

Nākamajās nedēļās tirgus sekos jaunās ražas attīstībai ASV, Eiropā un Melnās jūras reģionā. Vienlaikus uzmanības centrā paliks ģeopolitiskā situācija un energoresursu cenas. Cenu kāpumam šobrīd saglabājas būtisks fundamentāls pamats gan kviešu, gan rapša tirgū. To uztur zemāki pasaules kviešu krājumi, mazāks eksporta piedāvājums, laikapstākļu riski, investoru aktivitāte un pieaugošā ģeopolitiskā spriedze.

Latvijas graudu un rapša audzētāji šosezon nevar paļauties tikai uz īslaicīgu biržas kāpumu. Tirgus drošības rezerve ir kļuvusi plānāka, un ģeopolitiskā spriedze katru kļūdu padara dārgāku. Tas nozīmē, ka tirgus kļūst daudz jūtīgāks pret jebkuriem laikapstākļu vai ģeopolitiskajiem satricinājumiem. Labāki tirgus nosacījumi var dot iespēju, bet peļņu noteiks izmaksu kontrole, ražas kvalitāte un pareizs pārdošanas brīdis.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Nedēļas abonements

Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.

10 raksti tikai par 0,50 €

  • Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
  • Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
  • Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus

Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.

Foto: Lasi.lv

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Graudkopība
Tēmturi
#ģeopolitika #graudaugi #ieņēmumi #rapsis #ražošana
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
SAIMNIEKS UZŅĒMĒJS
Reklāma