Viedoklis: Ģeopolitiskā spriedze maina situāciju graudu un rapša tirgū

ASV Lauksaimniecības departamenta (USDA) maija prognozes iezīmē saspringtu 2026./27. sezonas kviešu tirgu. Pasaules kviešu beigu krājumi prognozēti 275,04 milj. tonnu – par 5,80 milj. tonnu mazāk, nekā tirgus bija gaidījis. Savukārt pasaules eksporta prognozes samazinātas gandrīz par 12 miljoniem tonnu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu pasaules kviešu ražošana prognozēta par 24,78 milj. tonnu mazāka.
SIA “Linas Agro” graudu nodaļas vadītājs Raivis Maksis
Biržas cenas jau reaģējušas: ASV kviešu cenas vienas dienas laikā pieauga par vairāk nekā 7 % un sasniedza augstāko līmeni gandrīz divu gadu laikā. Cenu kāpums nav tikai īslaicīga biržas reakcija. To pastiprināja arī īso pozīciju slēgšana, jo daļa tirgus pirms USDA pārskata bija gaidījusi cenu kritumu. Kad krājumi sarūk, ģeopolitiskā spriedze vairs nav tikai fons. Konflikti, sankcijas, kuģošanas traucējumi, energoresursu cenas un transporta izmaksas ātrāk atspoguļojas graudu cenās.
Kviešu tirgus kļūst ievainojamāks
Kviešu tirgū svarīgi ir tas, ka ražošanas kritums nav koncentrēts vienā reģionā. Samazinājums skar vairākus nozīmīgus piegādātājus vienlaikus. Lielākais kritums prognozēts ASV – par 11,52 milj. tonnu. Eiropas Savienībā ražošana sarūk par 9,11 milj. tonnu, Argentīnā – par 6,92 milj. tonnu, Austrālijā – par 6,00 milj. tonnu, Kanādā – par 4,96 milj. tonnu, Kazahstānā – par 4,33 milj. tonnu un Krievijā – par 4,30 milj. tonnu.
Vājinās arī eksporta piedāvājums. Pasaules kviešu eksports sarūk par 11,98 milj. tonnu. Lielākais kritums prognozēts Argentīnā – par 4,00 milj. tonnu, ASV – par 3,68 milj. tonnu, Austrālijā – par 3,00 milj. tonnu, Kazahstānā – par 2,50 milj. tonnu un Kanādā – par 2,00 milj. tonnu.
Ja kritums būtu vienā valstī, citi eksportētāji iztrūkumu varētu aizstāt vieglāk. Tagad samazinājums skar vairākas eksportētājvalstis.
Tirgus kļūst ievainojamāks, bet konkurence par pieejamajām piegādēm pieaug. Visvairāk to jutīs importa atkarīgie reģioni.
Laikapstākļi pastiprina cenu spiedienu
Papildu spiedienu rada laikapstākļi. ASV ziemas kviešu reģionos, īpaši Kanzasā, Oklahomā un Teksasā, sausums turpina vājināt ražas potenciālu. Tirgus seko arī situācijai Krievijā un Ukrainā, jo Melnās jūras reģions joprojām ir viens no svarīgākajiem kviešu piegādātājiem pasaulē.
Kad krājumi ir zemāki un ražas prognozes vājākas, pat neliela laikapstākļu pasliktināšanās var izraisīt straujāku cenu reakciju. Tirgus kļūst nervozāks, jo katra jauna prognoze var mainīt priekšstatu par pieejamajiem graudiem.
Ģeopolitika sadārdzina ražošanu un piegādes
Spriedze Tuvajos Austrumos var ietekmēt naftas cenas, kuģošanas izmaksas un transporta maršrutus. Lauksaimniecībā enerģija nav otršķirīgs faktors. Tā ietekmē degvielas, mēslojuma, kaltēšanas un pārvadājumu izmaksas.
Ja energoresursu cenas kāpj, graudu audzētāju izmaksas palielinās arī labas ražas gadījumā. Ja vienlaikus sarūk kviešu krājumi un eksporta piedāvājums, izmaksu kāpums ātrāk parādās cenās. Tāpēc ģeopolitiskā spriedze šajā sezonā maina ne tikai tirgus noskaņojumu, bet arī ražošanas un pārdošanas aprēķinu.