'Steyr Cervus CVT' traktoru līnija ir ieguvusi 2026. gada 'Big See' produktu dizaina balvu kategorijā Mobilitāte un transports. Austrijas ražotājs uzvarēja konkursā ar trim modeļiem: 6360, 6390 un 6440.
Šīs līnijas traktori ir aprīkoti ar 8,7 litru sešcilindru FPT Cursor 9 dzinēju un nepārtraukti mainīgu transmisiju, kas ļauj sasniegt maksimālo ātrumu 60 km/h. Atkarībā no modeļa jauda ir 360, 390 vai 435 ZS, un maksimāli pieļaujamā pilnā masa ir no 12,4 līdz 18 tonnām. Mašīnas paredzētas lielai slodzei.
Aizmugurējā trīspunktu sakabe var izturēt līdz 11 760 kg, bet priekšējā trīspunktu sakabe – līdz 5800 kg. Hidrauliskās sistēmas jauda ir līdz 360 l/min.
Tehnoloģiskās priekšrocības ietver atbalstu ISOBUS un TIM sistēmai, automatizētu lauka malu pārvaldību ar Easytronic II, S-Turn II funkciju, kā arī attālinātu uzraudzību un vadību, izmantojot FieldOps. Īpaša iezīme ir integrētā CTIS centralizētā riepu piepūšanas sistēma – tā palīdz ātri pārslēgties starp lauka un ceļa režīmu, saglabājot saķeri un samazinot augsnes sablīvēšanos.
Žūrija uzslavēja ne tikai atšķirīgo dizainu ar tā raksturīgo pārsega formu, bet arī risinājumu praktiskumu. Dizaineriem (CNH Industrial Design) izdevās apvienot pārsteidzošu stilu ar lietošanas ērtumu: pārdomāta ergonomika, augstas kvalitātes apgaismojums un ērta piekļuve apkopes zonām padara darbu ar aprīkojumu ērtāku.
