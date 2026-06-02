Platību maksājumu pamattermiņā Lauku atbalsta dienestā (LAD) iesniegti 49 085 ģeotelpiskie iesniegumi, atbalstam piesakot 1,75 milj. ha lielu platību, bet lauksaimnieki turpina aktīvi iesniegt pieteikumus, tāpēc gan pieteiktā platība, gan pieteikumu skaits pēc pieteikšanās beigām būs lielāks.
Līdz 15. jūnijam vēl ir iespēja pieteikties platību maksājumiem ar samazinājumu viena procenta apmērā par katru darbdienu, kā arī ieviest labojumus jau iesniegtajos pieteikumos.
Līdz 22. maijam visvairāk platību maksājumu iesniegumi saņemti no Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes teritorijas zemniekiem – 8999 pieteikumi.
Otra aktīvākā reģionālā pārvalde bijusi Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvalde, kur saņemti 6892 iesniegumi.
LAD arī atgādina, ka līdz šodienai, 1. jūnijam lauksaimnieki vēl var iesniegt pieteikumu akcizētās dīzeļdegvielas saņemšanai. Ja lauksaimniekiem ir jautājumi un nepieciešama konsultācija par pieteikšanos platību maksājumiem, aicinām zvanīt uz klientu apkalpošanas tālruni +371 67095000 (darbdienās 8–20) vai apmeklēt LAD Klientu apkalpošanas centrus klātienē.
