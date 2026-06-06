Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļauti četri jauni augu aizsardzības līdzekļi (AAL), piešķirtas atļaujas trīs AAL paralēlai tirdzniecībai un vienam dzīvos organismus saturošam augu aizsardzības līdzeklim. Vairākiem AAL pagarināts reģistrācijas termiņš, anulēta reģistrācija vai arī veikti grozījumi AAL lietošanas nosacījumos.

Fungicīdi

Aero – 2. reģ. klase; darbīgās vielas: biksafēns, 60 g/l, protiokonazols 200 g/l

Atļauts lietot kā sistēmas iedarbības fungicīdu slimību apkarošanai un ilglaicīgai aizsardzībai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, tritikāles un auzu sējumos.

Lai apkarotu kviešu lapu pelēkplankumainību (Mycosphaerella graminicola), kviešu plēkšņu plankumainību (Leptosphaeria nodorum), brūno rūsu (Puccinia recondita), dzelteno rūsu (Puccinia striiformis) kviešu un tritikāles sējumos (kviešu sējumos arī kviešu lapu dzeltenplankumainību (Drechslera tritici-repentis), graudzāļu miltrasu (Blumeria graminis), apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 40–69).

 

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