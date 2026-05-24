Koncerns 'New Holland' ir pievienojis jaunas funkcijas savām 2026. gada 'BigBaler Plus' un 'BigBaler High Density' lieljaudas presēm. IntelliSense preses automatizācijas tehnoloģija jau ir pieejama visiem 'BigBaler' modeļiem.
Pamatojoties uz LiDAR tehnoloģijas apkopoto informāciju, traktora ātrums un stūrēšana tagad tiek automātiski pielāgoti.
2026. gada modeļiem ir arī jauns terminālis, pilnīga telemetrijas integrācija, izmantojot New Holland FieldOps, kā arī uzlabotas izturības un apkopes funkcijas.
New Holland paziņoja arī par jaunu CropCutter sistēmu 2027. gada modelim, tajā skaitā daudznažu atvilktni ar inteliģentāku nažu grupu pārslēgšanas sistēmu, kā arī jaunu augstas veiktspējas transmisiju augstākai un vienmērīgākai produktivitātei.
