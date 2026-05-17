Floridas universitātes (ASV) pētnieki izstrādājuši tomātu šķirni ar ievērojami augstāku A vitamīna saturu, kas ilgtermiņā varētu palīdzēt mazināt viena no visizplatītākajiem vitamīnu deficītiem pasaulē radītos simptomus.
A vitamīna deficīts skar 345 miljonus cilvēku 79 pasaules valstīs, radot īpašus draudus bērniem un grūtniecēm.
Floridas universitātes Pārtikas un lauksaimniecības zinātņu institūta pētnieki ir izstrādājuši tomātu šķirni ar ievērojami paaugstinātu beta karotīna līmeni. Eksperti apgalvo, ka tikai 50–100 gramu šo tomātu dienā varētu būt pietiekami, lai novērstu deficītu. Šis karotinoīds darbojas kā provitamīns, ko cilvēka organisms pārvērš A vitamīnā.
Beta karotīna līmenis jaunajos tomātos pārsniedz komerciāli pieejamo šķirņu līmeni un pat pārsniedz dārzeņu, kas tradicionāli ir bagāti ar šo uzturvielu, piemēram, lapu kāpostu un saldo kartupeļu, līmeni.
Pētījumā CCS gēns, kam ir nozīme karotinoīdu sintēzē saldajos piparos, tika pārnests uz tomātiem, lai palielinātu beta karotīna uzkrāšanos. Tomāti izrādījās ideāls pētījuma objekts, jo tie ir vieni no visplašāk audzētajiem dārzeņiem pasaulē – to gada globālā ražošana sasniedz 180 miljonus tonnu. Gēnu pārnese veiksmīgi palielināja vairāku tomātu šķirņu uzturvērtību, norādot uz šīs metodes plašu lietojumu.
Pētnieki norāda, ka tomāti tradicionāli uzkrāj likopēnu – pigmentu, kas atbild par to sarkano krāsu, bet satur tikai mērenu beta karotīna daudzumu. Jaunās šķirnes pārspēj komerciālos analogus gan uzturvērtības, gan antioksidantu daudzuma ziņā.
Ilgtermiņā jaunā tomātu šķirne varētu dot ieguldījumu cīņā ar A vitamīna deficītu, īpaši reģionos, kur uzturs ir vienveidīgs un ar nepietiekamu vitamīnu daudzumu.