Lai godinātu cilvēkus, kuri ar savu darbu stiprina Latvijas laukus, Zemkopības ministrija (ZM) izsludinājusi konkursu "Sējējs 2026", aicinot tajā pieteikt lauku saimniekus un uzņēmējus, jaunos zemniekus, pārtikas ražotājus un tirgotājus kā arī ģimenes laukos.
Pieteikt pretendentus konkursā iespējams līdz šāgada 26. jūnijam tiešsaistē: www.sejejs.lv. ZM atgādina, ka jau vairākus gadus ir būtiski vienkāršota dalībnieku pieteikšana konkursā.
Pieteikuma formā jānorāda tikai pamatinformācija: pretendenta saimniecības vai uzņēmuma nosaukums, atrašanās vieta (pagasts, novads, pilsēta), elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs (ja ir pieejami), kā arī izvirzīšanas pamatojums. Nepieciešamības gadījumā pieteikumam var papildus pievienot arī aprakstošo informāciju.
Pieteicējam nav jāiesniedz dati par dalībnieka saimniecisko darbību!
Zemkopības ministrs Armands Krauze: "Ir svarīgi novērtēt gan pieredzējušus saimniekus, gan jaunos, kuri pārņem un turpina šo darbu. Tādēļ aicinu konkursā pieteikt kandidātus un izcelt labos piemērus, kas iedvesmo citus darīt un attīstīties, stiprinot ilgtspējīgu Latvijas lauksaimniecību un pārtikas ražošanas nozari. Ikvienam būs iespēja paust atbalstu saviem favorītiem arī Sabiedrības atzinības balsojumā, tā izceļot cilvēkus, kuru darbs tiek īpaši novērtēts arī plašākā sabiedrībā."
Šogad konkursa dalībnieki tiks vērtēti deviņās nominācijās, godinot arī mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.
Septiņās no tām – Gada lauku saimniecība, Gada uzņēmums pārtikas ražošanā, Ģimene lauku sētā, Jaunais veiksmīgais zemnieks, Gada vietējās pārtikas tirgotājs, Bioloģiskā lauku saimniecība un Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā – pretendentus var izvirzīt gan fiziskas un juridiskas personas, gan pašas saimniecības un uzņēmumi.
Savukārt nominācijā Rītdienas sējējs – mazpulks tiks vērtēti mazpulku dalībnieki, simbolizējot lauku saimniekošanas tradīciju pārmantojamību. Ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem un citu ar konkursu saistīto informāciju var iepazīties Sējēja tīmekļvietnē: www.sejejs.lv.
