Uzņēmums "Monosem" ieviesis jaunas' ValoTerra' precīzās sējmašīnas versijas uz stingrās MS 260 šasijas.
Mašīnas ir pieejamas četru un piecu rindu konfigurācijās ar dažādu rindu atstatumu. Četru rindu modelis ir pieejams ar rindu atstatumu 70, 75 un 80 cm, savukārt piecu rindu modelis ir pieejams ar rindu atstatumu 55, 60, 65 un 70 cm. Šo versiju sēklu tvertnes izmēri ir attiecīgi 70 un 50 litri.
Sējmašīnas ir aprīkotas ar elektrisko piedziņu un atbalsta ISOBUS un GPS vadību, kas ļauj precīzi regulēt izsējas daudzumu un atslēgt atsevišķas rindas. Konfigurāciju var veikt, arī izmantojot mobilo lietotni.
Mēslojuma iestrādei tiek izmantota sistēma ar 980 litru centrālo tvertni. Standarta konfigurācijā ietilpst dažādi diski, un vakuuma sistēmu var darbināt ar jūgvārpstu vai hidraulisko motoru.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem