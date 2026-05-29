Vācu ražotājs 'Kerner' iepazīstinājis ar jaunu piekabināmā kultivatora Ventos modeli – kompaktāku un mazāk prasīgu saķeres ziņā nekā X4 sērijas modeļi.
Ventos ir aprīkots ar četrām zaru rindām ar dažādām fiksācijas iespējām: skrūvju, atsperes (atbrīvošana pie 800 kg) un hidraulisku (atbrīvošanas regulēšana pieejama no 850 līdz 1300 kg). Dažādi maināmi zari, sākot no 55 mm dziļai augsnes apstrādei līdz 42 mm, ļauj pielāgot konfigurāciju saimniecības īpašajām vajadzībām.
Kultivatora elastīgā aizmugurējā konfigurācija ļauj darboties bez veltņa vai ar 650 mm diametra veltni, vai dubultu U veida 600 mm diametra veltni. Automātisko dziļuma kontroli nodrošina strēle ar cilindru un priekšējie mērīšanas riteņi ar veltni.
Sistēma uztur nemainīgu dziļumu jebkurā vietā: uz līdzenas virsmas, ieplakās un uz uzbērumiem.
Zaru atstatums ir 30 cm, kas atvieglo zaru nomaiņu.
