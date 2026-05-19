Ķīnas lauksaimniecības tehnikas ražotājs Zoomlion turpina attīstīt savu hibrīdtraktoru līniju un iepazīstina ar jauno DQ2604.
Šis ir trešais modelis D sērijā.
Jaunais Zoomlion DQ2604 hibrīdtraktors ir aprīkots ar 7,5 litru sešcilindru turbodzinēju (Euro IIIA/Euro 5 emisiju standarts, common rail). Elektriskā piedziņa: elektromotors rada 191,5 kW jaudu.
Degvielas tvertnes tilpums ir 510 litru.
Šim traktoram ir nepārtraukti mainīga transmisija (CVT), AMT (0–40 km/h, pēc izvēles 50 km/h).
