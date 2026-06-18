Vācu ražotājs "Kerner" ir ieviesis jaunas paaudzes Toron 250, 300 un 350 frontālos augsnes blietētājus, kas aprīkoti ar lieliem diskiem.
Šo jauno produktu darba platumi ir attiecīgi 2,50, 3 un 3,50 metri, disku diametrs 650 mm. Darba augstumu regulē mehāniski (ar skrūvēm) vai hidrauliski.
Pēc izstrādātāja teiktā, šo modeli var izmantot kombinācijā ar dažādu veidu ecēšām.
Lai uzlabotu darba kvalitāti, jaunais Kerner Toron paredzēts izmantošanai balastam.
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