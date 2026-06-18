Ja jūnijs dārzos ir īstākais kaitēkļu mēnesis, kartupeļu audzētājiem kaitēkļu daudzveidība nav jāiepazīst. Pietiek pazīt kartupeļu lapgrauzi jeb Kolorādo vaboli, lai augus nenopostītu kaitēkļi. 

Lielākā skaitā no augsnes izlīdīs pieaugušās vaboles laukos, kuros kartupeļi auguši vairākus gadus no vietas un kaitēkļi paspējuši iedzīvoties. Uz citiem tās atlidos, jo daba vaboles apveltījusi ar spārniem. 

Iespējams, pēc bargās ziemas vaboļu ziemošana augsnē būs izrādījusies mazāk komfortabla un visas virspusē neizlīdīs un oliņas nedēs. Jūnijā, iestājoties vēsam un ilgstoši mitram laikam, arī daļa oliņu var aiziet bojā. Ja stādījumā sastopamas zeltactiņas, mārītes un blaktis, notiks dabīgs ierobežošanas pasākums, bet derīgo kukainīšu spēki parasti ir pārāk vāji. 

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