Ķīmiskā augu aizsardzība arvien vairāk kļūst par publisku debašu tēmu gan patērētāju, gan politiķu vidū, tomēr nedrīkst aizmirst, ka pārtikas nodrošinājums vairs nav garantēts bez augu aizsardzības.
Īpaši mitrie gadi ir parādījuši, ka sēnīšslimības, piemēram, lakstu puve, var izraisīt ievērojamu ražas samazināšanos. Atbilstīgas augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas tehnoloģijas var sniegt būtisku ieguldījumu šajā konfliktu jomā.
Galu galā galvenais mērķis ir lietot arvien mazāk AAL – vēl precīzāk, efektīvāk un videi draudzīgāk. Bet kur ir galvenās sviras audzēšanas sistēmās, ko var izmantot, lai nodrošinātu ražu, neaizmirstot par tādiem aspektiem kā vide un ilgtspējība. Šajā ziņā politiķi lauksaimniekiem izvirza tādus nopietnus izaicinājumus kā zaļais kurss un stratēģija No lauka līdz galdam. Tas nozīmē, ka jāpanāk ietaupījumi augu aizsardzības līdzekļos, vienlaikus saglabājot tādu pašu bioloģisko efektu un labu ražu, jo, neraugoties uz visiem centieniem ietaupīt, kultivētie kultūraugi jāuztur veselīgi, lai nodrošinātu atbilstīgu ražu.
Kā precīzo augu aizsardzību padarīt vēl precīzāku
Ņemot vērā minēto, tādas jomas kā kultivēšanas tehnoloģija, joslu un punktveida smidzināšana, mākslīgais intelekts utt. kļūst ievērojami svarīgākas, lai sasniegtu šos mērķus. Pašlaik lauksaimniecības nozare ir uz sliekšņa, lai padarītu augu aizsardzību, kas jau tā ir ļoti precīza, vēl precīzāku.
Tieši šeit lauksaimniecības tehnikas nozare piedāvā daudzas jaunas vai uzlabotas idejas, lai paceltu jau tā augsto lietošanas precizitātes standartu jaunā līmenī. Lauksaimnieki jau ieviesuši mehāniskās nezāļu apkarošanas un joslu izsmidzināšanas tehnoloģijas kombināciju rindu kultūrās.
Punktveida izsmidzināšana pašlaik tiek uzskatīta par loģisku evolūciju un piedāvā milzīgu potenciālu AAL ietaupīšanai. Uzlaboti prognozēšanas modeļi, kas cieši saistīti ar lietošanas tehnoloģiju ar uzlabotiem sensoriem, lietošanas kartēm, mākslīgo intelektu, programmām un sprauslu tehnoloģijām, var arī palīdzēt lauksaimniecības nozarei labāk un ilgtspējīgāk sagatavoties nākotnei.
Labāka vai paplašināta kultūraugu smidzinātāju jaudas lietošana, izmantojot elektroniku vai šķidro mēslojumu, piedāvā arī lauksaimniekiem daudzas jaunas iespējas, kas jāņem vērā, iegādājoties jaunu mašīnu.
Iekārtu ražotāji paplašina savu portfeli ar priekšpusē montējamām tvertņu sistēmām, konteineru tilpumiem un pašgājējiem transportlīdzekļiem. Tomēr papildus smidzinātāja faktiskajam izmēram liela nozīme ir arī tā uzpildes loģistikai. Tā sākas ar AAL digitālo marķējumu, turpinās ar slēgtām pārneses sistēmām (CTS) un beidzas ar optimālo sprauslu tehnoloģiju. Īpaši CTS sistēmas kļūst arvien svarīgākas, jo tās maksimāli ņem vērā lietotāju aizsardzību, un AAL dozēšanas precizitāte nepārtraukti pieaug.