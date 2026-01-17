Light snow -10.7 °C
S. 17.01
Dravis, Tenis
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
SAIMNIEKS UZŅĒMĒJS
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma

Galvenā tendence augu aizsardzībā: lietot mazāk ķīmijas

Sagatavots pēc "Agritechnica 2025" materiāliem / Agro Tops
2026. gada 17. janvāris, 00:01
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 17. janvāris, 00:01
Augu aizsardzības tehnoloģiju galvenais mērķis ir lietot arvien mazāk augu aizsardzības līdzekļu, lietot tos vēl precīzāk, efektīvāk un videi draudzīgāk, vienlaikus saglabājot tādu pašu bioloģisko efektu un labu ražu.
Augu aizsardzības tehnoloģiju galvenais mērķis ir lietot arvien mazāk augu aizsardzības līdzekļu, lietot tos vēl precīzāk, efektīvāk un videi draudzīgāk, vienlaikus saglabājot tādu pašu bioloģisko efektu un labu ražu.
Foto: Publicitātes / Latvijas Mediji

Ķīmiskā augu aizsardzība arvien vairāk kļūst par publisku debašu tēmu gan patērētāju, gan politiķu vidū, tomēr nedrīkst aizmirst, ka pārtikas nodrošinājums vairs nav garantēts bez augu aizsardzības.

Reklāma

Īpaši mitrie gadi ir parādījuši, ka sēnīšslimības, piemēram, lakstu puve, var izraisīt ievērojamu ražas samazināšanos. Atbilstīgas augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas tehnoloģijas var sniegt būtisku ieguldījumu šajā konfliktu jomā.

Galu galā galvenais mērķis ir lietot arvien mazāk AAL – vēl precīzāk, efektīvāk un videi draudzīgāk. Bet kur ir galvenās sviras audzēšanas sistēmās, ko var izmantot, lai nodrošinātu ražu, neaizmirstot par tādiem aspektiem kā vide un ilgtspējība. Šajā ziņā politiķi lauksaimniekiem izvirza tādus nopietnus izaicinājumus kā zaļais kurss un stratēģija No lauka līdz galdam. Tas nozīmē, ka jāpanāk ietaupījumi augu aizsardzības līdzekļos, vienlaikus saglabājot tādu pašu bioloģisko efektu un labu ražu, jo, neraugoties uz visiem centieniem ietaupīt, kultivētie kultūraugi jāuztur veselīgi, lai nodrošinātu atbilstīgu ražu.

Kā precīzo augu aizsardzību padarīt vēl precīzāku

Ņemot vērā minēto, tādas jomas kā kultivēšanas tehnoloģija, joslu un punktveida smidzināšana, mākslīgais intelekts utt. kļūst ievērojami svarīgākas, lai sasniegtu šos mērķus. Pašlaik lauksaimniecības nozare ir uz sliekšņa, lai padarītu augu aizsardzību, kas jau tā ir ļoti precīza, vēl precīzāku. 

Tieši šeit lauksaimniecības tehnikas nozare piedāvā daudzas jaunas vai uzlabotas idejas, lai paceltu jau tā augsto lietošanas precizitātes standartu jaunā līmenī. Lauksaimnieki jau ieviesuši mehāniskās nezāļu apkarošanas un joslu izsmidzināšanas tehnoloģijas kombināciju rindu kultūrās. 

Punktveida izsmidzināšana pašlaik tiek uzskatīta par loģisku evolūciju un piedāvā milzīgu potenciālu AAL ietaupīšanai. Uzlaboti prognozēšanas modeļi, kas cieši saistīti ar lietošanas tehnoloģiju ar uzlabotiem sensoriem, lietošanas kartēm, mākslīgo intelektu, programmām un sprauslu tehnoloģijām, var arī palīdzēt lauksaimniecības nozarei labāk un ilgtspējīgāk sagatavoties nākotnei.

Labāka vai paplašināta kultūraugu smidzinātāju jaudas lietošana, izmantojot elektroniku vai šķidro mēslojumu, piedāvā arī lauksaimniekiem daudzas jaunas iespējas, kas jāņem vērā, iegādājoties jaunu mašīnu.

Iekārtu ražotāji paplašina savu portfeli ar priekšpusē montējamām tvertņu sistēmām, konteineru tilpumiem un pašgājējiem transportlīdzekļiem. Tomēr papildus smidzinātāja faktiskajam izmēram liela nozīme ir arī tā uzpildes loģistikai. Tā sākas ar AAL digitālo marķējumu, turpinās ar slēgtām pārneses sistēmām (CTS) un beidzas ar optimālo sprauslu tehnoloģiju. Īpaši CTS sistēmas kļūst arvien svarīgākas, jo tās maksimāli ņem vērā lietotāju aizsardzību, un AAL dozēšanas precizitāte nepārtraukti pieaug.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Visām jomām šeit ir viena kopīga iezīme: optimāls tehniskais aprīkojums attiecīgajai reģionālajai saimniecības struktūrai, jo vairākumā gadījumu vienkārši ātrāka braukšana nedarbojas.

Samazināta AAL lietošana

Politiskās prasības samazināt AAL lietošanu nesenā pagātnē izraisīja lielu interesi nozares pētniecības jomā. Ir skaidrs, ka bez šīs tēmas ne tik daudzi cilvēki interesētos par joslu lietošanu kombinācijā ar dažādām kultivēšanas sistēmām, punktveida smidzināšanu, lietošanas kartēm utt. Papildus dažādām kultivēšanas iekārtām kameru vadības sistēmas un kustīgie rāmji ļauj kultivatoriem darboties vēl precīzāk. Šādas sistēmas var nodrošināt ievērojamu AAL ietaupījumu klasiskajiem sakņaugiem, piemēram, cukurbietēm, kā arī kukurūzai un kartupeļiem.

Pateicoties jaunajām sprauslām un kultūraugu smidzinātāju sistēmām, arī joslu apstrāde ir kļuvusi lietotājam draudzīgāka. Šeit lauksaimnieki var izvēlēties, vai apsmidzināt visu platību vai veikt joslu apstrādi no kabīnes. Tomēr eiforija ir nedaudz jāierobežo. Papildus problēmai, ka kultivatoram patīk putekļaini, sausi, bet smidzinātājam – mitri apstākļi, dažkārt problemātiska ir arī lauka neviendabība, jo šādā sistēmā jāintegrē sēšanas tehnoloģija. Lieki piebilst, ka visai darbībai jābūt aprīkotai ar RTK stūrēšanas sistēmām. Pat ja joslu apstrāde tiek veikta ar kultūraugu smidzinātāju, lauka malās un kalnainā apvidū rodas praktiski neatrisināmas problēmas, tādējādi šajā gadījumā jāapstrādā visa platība. Arī kultivēšana rindās nav tik vienkārša, kā izklausās. Tāpēc lauksaimnieki ir atkarīgi no visiem moduļiem un tehniskajiem risinājumiem, lai panāktu maksimālu ietaupījumu dažādajos apstākļos.

Sperot soli tālāk pie punktveida apstrādes, beidzot ir sasniegts augsto tehnoloģiju sektors. Ar šādām kopšanas sistēmām patiešām iespējams apstrādāt tikai tās platības, kurām steidzami nepieciešami AAL. Tomēr viens smidzinātāja elements – stieņa mehānisms – šeit ir būtisks. Tas tāpēc, ka, neraugoties uz visu precizitāti, sprauslu tehnoloģiju un precīzu nezāļu identificēšanu, viena lieta paliek neapstrīdama – ja stieņa mehānisms nav optimāli novietots, runāt par punktu izmēriem centimetru diapazonā ir bezjēdzīgi. Šeit būtisku lomu spēlē tā sauktā plāksterizsmidzināšana, īpaši modernizācijas sektorā. Šim nolūkam var izmantot faktiski jebkuru esošo ISOBUS smidzinātāju ar atbilstīgām digitālajām iespējām. Priekšrocība te gandrīz noteikti ir standarta tehnoloģijas izmantošana ar parastajām sprauslām, jo tiek aktivizētas tikai sekcijas. Lai arī tas nozīmē, ka potenciālie ietaupījumi augu aizsardzības līdzekļos nav tik ievērojami, šī pieeja šķiet ideāla kā ievads punktu izsmidzināšanas tēmā. Iemesls tam – jauns smidzinātājs nav jāiegādājas nekavējoties, tā vietā var izmantot iepriekš izveidotas lietošanas kartes, lai iegūtu labus kontroles rezultātus, vienlaikus ietaupot AAL.

Arī ķīmisko līdzekļu alternatīvas lēnām piesaista uzmanību lauksaimniecības tehnikā. Piemēram, šogad izstādē tika demonstrētas arī lentveida apstrādes sistēmas, kas izmanto lāzertehnoloģiju nezāļu apkarošanai. Tās piedāvā priekšrocību, piekļūstot vēl tuvāk kultivētajai kultūrai, jo darbs tiek veikts bezkontakta veidā.

Kura sprausla vislabākā

Faktiski visi ražotāji piedāvā dreifēšanu samazinošas sprauslas, kuras var klasificēt kā kompaktas vai garas inžektorsprauslas. Lai atrastu savām vajadzībām ideālu sprauslu, lauksaimniekiem pieejams plašs dreifēšanu samazinošu sprauslu klāsts. Joprojām ir svarīgi ne vien samazināt optimizētu dreifēšanu, bet arī neaizmirst par bioloģisko efektu. To īpaši svarīgi atcerēties, ņemot vērā pastāvīgi samazināto ūdens daudzumu vai pieaugošo braukšanas ātrumu. Galvenajam mērķim jābūt lietošanas kvalitātes nodrošināšanai, panākot pietiekamu mitrināšanu un, ja nepieciešams, pietiekamu iekļūšanu kultūraugā.

Impulsa platuma modulācijas sprauslu jomā kļūst skaidrs, ka tehnoloģijai dažreiz ir jāattīstās nedaudz ilgāk, lai gan šī tēma apspriesta jau vairākas desmitgades. Tomēr tagad parādās sistēmas, kas droši darbojas frekvencēs no 20 līdz 100 Hz, pārvēršot dažādas iespējas realitātē. Papildus līknes kompensācijai, punktveida smidzināšanai un lietošanas daudzumiem, ko var mainīt stieņa ietvaros utt., šīm sistēmām ir milzīgs potenciāls, lai praksē izpildītu arvien pieaugošās prasības un noteikumus. Arī esošos smidzinātājus var uzlabot līdz jaunākajam līmenim, izmantojot modernizācijas risinājumus.

Neraugoties uz visām diskusijām par ietaupījumiem un tamlīdzīgi, nedrīkst aizmirst vienu aspektu: lauksaimnieki dara visu iespējamo, lai lietotu tikai tik daudz AAL, cik absolūti nepieciešams veselīgas pārtikas ražošanai, un – to viņi dara jau daudzus gadus. Tādējādi to, cik lielu atzinību kāds no risinājumiem saņems no lauksaimniekiem, noteiks tā panākumi slimību, kukaiņu un konkurējošo nezāļu apkarošanā.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.

Ko tu saņemsi:

🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem

 

Reklāma
Tēma
Laukos
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
SAIMNIEKS UZŅĒMĒJS
Reklāma