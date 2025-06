Ja saulīte pašā vasaras vidū rotājas augstu, augstu virs jūras, ja diena ir saulaina un silta, visiem patiess prieks un laime šķiet tik pilnīga. Īpaši, ja vēl kādam klāt ir ilgi gaidītais atvaļinājums. Taču...

Lai prognozētu, skatāmies bildē. Aplūkojot šā jūnija mēneša hieroglifus, jau redzams, ka tik spoži saulains šis periods nebūs gan. Neviens elements Austrumu filozofijā nav tikai labs vai tikai slikts, svarīgi ir, vai tas enerģētiski atrodas savā īstajā vietā.

Šomēnes redzam, ka milzīgs devītais vilnis no okeāna dziļumiem pacēlies pāri saulei, un lietu kārtība nu paveras pilnīgi ačgārna. Celsies augšā viss, kas bijis līdz šim dzelmē apslēpts, celsies un šļākdamies vēlēsies citus pārmākt, pārliecināt tikai par savu taisnību. Radīsies vēlme uzspiest savu viedokli kā vienīgo un to īsti pareizo. Varbūt tā darīsi tu pati, varbūt šo spiedienu izjutīsi no citiem. Zirga galvenā stihija Uguns, un tā nu ir pieradusi būt brīva. Vari pajautāt Zirga gadā dzimušajiem – visi teiks, ka brīvība darbojoties viņiem ir ļoti svarīga. Liesmojošu Uguni nekur nenoslēpsi, Uguns vienmēr izlaužas ārā, dzirksteļojot paceļas stāvus debesīs. Zirgam pašam ir lielas ambīcijas, viņš mīl iet savu ceļu un tikai tad, ja pats to vēlas. Un te nu kāds vēlēsies uzspiest ko citu, neizprotamu, pretēju, svešu viedokli?

Ūdens saistīts arī ar jūtu dziļumu un spēcīgām emocijām, kas virmos ne pa jokam. Uguns un Ūdens abi ir spēcīgi, abi ir spītīgi un šajā attiecību tandēmā negrib īsti piekāpties otram. Viens par visu vari raujas ārā brīvībā, otrs agresīvi cenšas nolikt to pirmo savā vietā, apslāpēt tā ambīcijas, apdzēst motivāciju. Principā jau pretstatu cīņas nav sliktas, un reizēm tajās patiešām dzimst jauna patiesība un problēmas atrisinājums. Tikai jāuzmanās no tā, ka te lielajā Ūdens vilnī ceļas augšā arī visādas padibenes, arī zemiskais, neglītais, rupjais no pašas, pašas apakšas. Ceļas augšā arī tie, kuru galvenais arguments ir ledusskapja saturs. Un kāda, ziniet, jums tur brīvība, kāda pašnoteikšanās un valsts?? Galvenais, lai vēders pilns, un vispār – vai nav vienalga, pie kura karoga?

Brīvību uz paplātes tā vienkārši nepasniedz, tā šajā mēnesī jāizcīna pašam. Nepaslinko un aizej uz vēlēšanām! Un neļauj sev kāpt uz galvas.