ASV Vašingtonas universitātes pētnieki jaunākajos pētījumos secinājuši, ka regulāra mērena alkoholisko dzērienu lietošana cilvēkiem, kuri sasnieguši aptuveni 65 gadu vecumu un kuriem diagnosticēta sirds nepietiekamība, ne tikai nav kaitīga, bet gan, gluži otrādi, tikai tas arī var viņu dzīves ilgumu pagarināt vidēji par vienu gadu, ja salīdzina ar tiem, kuri līdzīgā situācijā nelieto alkoholu.
Pētījumā vairāku gadu gaitā piedalījušies aptuveni 6000 pieaugušo, no kuriem tajā laikā 393 attīstījās sirds nepietiekamība, un viņu vidējais vecums bija 79 gadi. Visus pētījumā iesaistītos sadalīja četrās kategorijās: alkoholu vispār nekad nelietojušie, lietojušie un pārtraukušie, septiņas vai mazāk alkohola devas nedēļā lietojušie un tie, kuri lietojuši astoņas un vairāk alkohola devas nedēļā. Par devu jeb porciju bija noteikti 0,35 litri alum, 0,18 vīnam un 0,04 liķierim.
Noskaidrojās, ka trešās kategorijas pieaugušie nodzīvojuši vidēji vismaz par gadu ilgāk nekā pirmo divu kategoriju ļaudis. Ceturtajā grupā vispār izrādījās maz attiecīgo pacientu, jo, visdrīzāk, par viņiem bijis pārlieku maz datu, lai no tiem varētu veikt secinājumus. Tas nozīmē, ka tiem senioriem, kuriem atklāta sirds nepietiekamība, katrā ziņā jālieto alkohols. Savukārt tiem, kuri arī tāpat vien jau ieraduši regulāri iemalkot kausu alus vai glāzi vīna pirms gulētiešanas, arī ir lietderīgi to turpināt darīt, jo tas katrā ziņā nenāks par ļaunu.
Tostarp speciālisti atzinuši, ka pagaidām nav noteikuši skaidri saredzamu saikni, kas vieno alkohola lietošanu un dzīves ilguma palielināšanos. Nav izslēgts, ka liela ietekme šeit varot būt arī kādam citam faktoram vai faktoru grupai, kas izpaužas tieši alkoholu mēreni lietojošo cilvēku saimē.
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