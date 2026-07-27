Tas nav nekas īpaši jauns un nedzirdēts – senatnīgiem spoguļiem dažkārt piemīt maģiskas īpašības. Zināms, ka savulaik leģendārais Nostradams izmantoja spoguļus, lai ielūkotos viņpasaules dzīlēs. Arī mūsdienās visu iespējamo kategoriju magi apgalvo, ka spēj iegūt informāciju tieši no spoguļiem un ar to palīdzību pat sekmīgi ārstē cilvēkus. 

Tostarp ar spoguļiem saistīta arī virkne nelāgu ticējumu. Piemēram, senajā Krievzemē šos izstrādājumus uzskatīja par paša nelabā sarūpētām dāvanām, caur kurām var ikvienam uzlikt noriebumu. Cars Ivans Bargais savulaik pavēlējis, lai viņa galmam spoguļus izgatavotu pilnībā akli meistari...

No kāda ieraksta tīmeklī: “Šā spoguļa pamatne izgatavota no visparastākā ģipša, bet tajā kopumā ir 27 kilogrami sudraba! Kad to vajadzēja pārvietot, astoņi raženi vīri tikai ar lielām grūtībām spēja pacelt. Taču galvenokārt šis spogulis ir īpašs ar to, ka tajā mīt neparasta enerģētika, kas vārda vistiešākajā nozīmē uzlabo veselību. No rīta, dodoties uz savu darbavietu, var mirkli pakavēties un ielūkoties tajā, kamēr sajūti gluži reālu spēku pieplūdumu, pēc kā jau ļoti labā omā var ierasties darbā. Vietējie ļaudis apgalvo, ka, pateicoties šai senlietai, bērni vai nu neslimo nemaz, vai arī sākuši slimot ievērojami retāk. Jau daudzus gadus arī visskarbāko epidēmiju apstākļos nav bijis vajadzības karantīnas nolūkos slēgt skolu...”

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