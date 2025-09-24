Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā līdz 30. novembrim apskatāma vērienīga un ekspozīcijā oriģināla izstāde "Itālijas gaisma: no Fatori līdz Morandi".
Izstādē gaismas tēls kļuvis par noteicošo glezniecības elementu, vienojot itāļu un latviešu mākslinieku meistardarbus kopīgā stāstā par skaisto, dziļo, zināmo un nezināmo. Izstādes kuratore ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Laikmetīgās mākslas kolekcijas glabātāja Astrīda Rogule. Izstāde ir liels viņas nopelns un darbs trīs gadu garumā, kura pirmsākumi meklējami jau krietni agrāk – pirms vairāk nekā desmit gadiem, kad izveidojās kontakti un draudzība ar Itālijas māksliniekiem, galeristiem, kuratoriem un mākslas vēsturniekiem.
Itālijas un Latvijas kopdarbs
Izstāde "Itālijas gaisma: no Fatori līdz Morandi" tapusi sadarbībā ar Florences Ufici galeriju Piti pils Modernās mākslas muzeja vadītājām Dr. Vanesu Gavjoli, Dr. Elenu Markoni un biedrības "Nuova Artemarea" prezidentu, mākslas pētnieku un kuratoru Dr. Gvičardo Sasoli. No Latvijas puses kopā ar Astrīdu Roguli un muzeja darbiniekiem projekta īstenošanā piedalījās muzeja pētniece, 18.–20. gadsimta pirmās puses kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītāja Dr. art. Aija Brasliņa un Memoriālo un faleristikas kolekciju glabātāja Aija Zandersone. Tekstu apstrādi un koordināciju veica Laikmetīgās mākslas muzeja nodaļas vadītāja Arta Vārpa. Ekspozīcijas dizaina autors ir mākslinieks Artūrs Analts.
"Itālijas gaisma: no Fatori līdz Morandi" publiskajā telpā tiek pozicionēta kā īpašs notikums, kad pirmo reizi Ziemeļeiropā tiek eksponēta tik apjomīga mākslas darbu kolekcija no Florences Ufici galerijām.
Ko ietver Ufici galerijas
Zem vienota nosaukuma "Ufici galerijas" apvienojas trīs muzeji – Ufici galerija, Piti pils un Boboli dārzs –, kuru kolekcijas piederēja Mediči, Hābsburgu-Lotringas un Savoju ietekmīgajām itāļu ģimenēm. Kolekcijas ietver eksponātus, kas ir datēti no tālas senatnes līdz 21. gadsimtam.
Vēsturiski Piti pils un tās krāšņais Boboli dārzs bija Mediči dzimtas lielhercogu (valdīja no 16. gadsimta līdz 1743. gadam) un viņu pēcteču, Hābsburgu-Lotringa dzimtas (1743–1859), izvēlētā rezidence. Laikā, kad Florence bija Itālijas galvaspilsēta (1865–1871), Piti pili apdzīvoja karaliskā Savoju ģimene.
Ufici galerijas kā vienots mākslas komplekss sevi pieteica 2014. gadā, kļūstot par vienu no visvairāk apmeklētajiem kultūras centriem pasaulē.
Izstādes "Itālijas gaisma: no Fatori līdz Morandi" organizācijā daudz palīdzēja Kultūras ministrija, Rīgas dome un Rietumu banka. Itālijas vēstniecība Latvijā sedza Itālijas muzeja darbinieku ceļojumu un viesnīcu izmaksas, piedalījās kataloga finansēšanā un sniedza informatīvu un konsultatīvu atbalstu.