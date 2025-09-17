Dzejas dienu balva oriģināldzejā šogad piešķirta Artim Ostupam par krājumu "Patiesība", ko izdevis apgāds "Neputns".
"Artis Ostups savā piektajā dzejoļu krājumā ir nonācis līdz iepriekš viņa daiļradē neredzētam aspektam: mierpilnām un samiernieciskām attiecībām ar pasauli. Ir pierimusi viņa poētiskajam stilam raksturīgā taustīšanās tumsā – tādu tēlu un metaforu darināšana, kas dzīvo tikai nakts aizsegā. "Patiesībā" dzejnieka skatiens pat sīkākajās vides detaļās uzkurina ugunsgrēkus vai laiku sasaldē ledū, kuru drīz arī atkausē. Viņu interesē cilvēku un cilvēcīgā pasaule, uz ko tostarp norāda krājumā itin lielais skaits aizšifrēto veltījumu," par krājumu raksta apgāds.
Šogad Dzejas dienu balvai tika pieteiktas 30 grāmatas – 25 oriģināldzejas krājumi un pieci atdzejas krājumi. Dzejas nominācijā balvai tika nosaukta Anna Auziņa par krājumu "Kāpostu zupa" (apgāds "Neputns"), Kirils Ēcis par krājumu "te nu ir tā vasariņa" (apgāds "Neputns"), Artis Ostups par krājumu "Patiesība" (apgāds "Neputns"), Edvīns Raups par krājumu "Laiks jau ir ievilcies" (apgāds "Jānis Roze"), Katrīna Rudzīte par krājumu "Dažas piezīmes par ķermeni" (izdevējs "Punktum atbalsta biedrība") un Arvis Viguls par Federiko Garsijas Lorkas krājuma "Dzejnieks Ņujorkā" (apgāds "Neputns") atdzejojumu. Dzejas balvai pieteiktos darbus vērtēja dzejnieks un atdzejotājs Guntars Godiņš un dzejnieces Māra Ulme un Ērika Bērziņa.
Ar Dzejas balvas pasniegšanu sestdien, 13. septembrī, noslēdzās festivāla šī gada pamatprogramma, kas par godu 60 gadiem, kopš norisinājās pirmās Dzejas dienas, tika pieteikta ar saukli "Dzeja svin". Tomēr vēl virkne pasākumu, svinot dzeju un dzejniekus, turpināsies visu septembri un oktobri. Vēl līdz 2. oktobrim sadarbībā ar Rīgas Centrālo bibliotēku organizēti arī īpaši šī gada jubilejai veltīti autorvakari filiālbibliotēkās. Vairāk par pasākumiem:www.dzejasdienas.com.
Uzziņa
Dzejas dienu izlase: līdz 23. septembrim
- Trešdien, 17. septembrī, plkst. 11 Siguldas novada bibliotēkas Radošajā dzejas darbnīcā "Krāsaino vārdu karuselis" bērni darbosies kopā ar somu dzejnieci Heli Lāksonenu, klausīsies viņas dzeju gan somu valodā, gan Guntara Godiņa atdzejojumā. Heli Lāksonena ir somu dzejniece, kas raksta dienvidrietumu somu valodas dialektā. Latviešu valodā Guntara Godiņa atdzejojumā, izmantojot Vidzemes piekrastes lībisko izloksni, iznākušas Heli grāmatas "Kad gos smei", "Piec ait kalns", "Soul. Burkans. Undens".
- Trešdien, 17. septembrī, Torņakalna bibliotēkā (O. Vācieša iela 2) plkst. 17.30 tikšanās ar dzejnieci Madaru Gruntmani; ceturtdien, 18. septembrī, plkst. 17.30 Ķengaraga filiālbibliotēkā (Latgales iela 271A) – ar dzejnieku un tulkotāju Edvīnu Raupu; ceturtdien, 18. septembrī, plkst. 17.30 Āgenskalna filiālbibliotēkā (Eduarda Smiļģa iela 46) – ar dzejnieci Ivetu Ratinīku; 25. septembrī plkst. 17.30 filiālbibliotēkā "Rēzna" (Valērijas Seiles iela 14) – ar dzejnieku Robertu Vilsonu; 2. oktobrī plkst. 17.30 Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā (Ziemeļblāzmas iela 36) – ar dzejnieci Māru Zālīti.
- Ceturtdien, 18. septembrī, plkst. 11.30 Imanta Ziedoņa Ķemeru bibliotēkā (Tukuma iela 20, Jūrmala) tikšanās ar dzejnieci Elvīru Blomu.
- Ceturtdien, 18. septembrī, plkst. 18.30 dzejas festivāla "Siguldas Dzejas dienas un dzejas naktis" ietvaros Siguldā piestās "Dzejas brauciens" (Poetry Ride). Vairāk: www.poetryride.com.
- Piektdien, 19. septembrī, plkst. 12 Raina muzejā "Jasmuiža" tikšanās ar dzejnieci Ēriku Bērziņu un viņas vadītā dzejas darbnīca sākumskolas klašu skolēniem; plkst. 13 – tikšanās ar dzejnieci Ingu Gaili pamatskolas un vidusskolas klašu skolēniem.
- Piektdien, 19. septembrī, plkst. 12 Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā (Strēlnieku prospekts 30) tikšanās ar dzejnieci Lindu Menci.
- Piektdien, 19. septembrī, plkst. 16 Rīgas ielā 2, Raunā, Smiltenes novadā tikšanās ar rakstnieci Līgu Rimšu.
- Sestdien, 20. septembrī, plkst. 11 Raiņa un Aspazijas vasarnīcā (Jūrmala, Jāņa Pliekšāna iela 5/7) dzejas diena bērniem "Kas visu izteic bez mēles. Man saka: tā grāmata".
- Sestdien, 20. septembrī, plkst. 14 Gulbenē dzeja šogad tiks lasīta un klausīta romantiski industriālā vidē – Gulbenes bānīša depo telpās un tuvējā apkaimē. Piedalīsies dzejnieki Artis Ostups, Sintija Sudmale un Andris Akmentiņš. Notiks: pie Gulbenes bānīša depo Viestura ielā 16G Gulbenē.
- Otrdien, 23. septembrī, plkst. 11 Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā Dzejas slams pirmsskolas vecuma bērniem "Radīsim paši".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu