EP priekšsēdētāja Roberta Metsola 17. septembrī Kijivā tikusies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, uzstājusies Augstākajā Radā un tikusies ar Ukrainas valdības pārstāvjiem.
Šī bijusi EP priekšsēdētājas ceturtā vizīte Ukrainā kopš Krievijas agresijas sākuma 2022. gadā.
Metsola un prezidents Zelenskis apsprieduši, kāds ir progress Ukrainas sarunās par iestāšanos ES, EP atbalstu, mērķtiecīgākas sankcijas pret Krieviju un peļņas no iesaldētajiem Krievijas aktīviem izmantošanu Ukrainas aizsardzībai, atveseļošanai un atjaunošanai.
"Eiropa neatsauks savu atbalstu Ukrainai. Mēs turpināsim vājināt Krievijas kara mašīnu ar saskaņotām un stingrām sankcijām. Mēs palielināsim humāno, militāro un diplomātisko atbalstu Ukrainai, pastiprināsim sadarbību ar starptautiskajiem partneriem un ieguldīsim Ukrainas pašmāju ražošanā. Mēs esam apņēmušies pilnībā atteikties no Krievijas naftas un gāzes un sadarboties ar uzticamiem un drošiem partneriem, vienlaikus risinot jautājumu par Krievijas "ēnu floti". Tā mēs virzāmies tuvāk mieram," apliecinājusi EP priekšsēdētāja.
Augstākajā Radā pārrunāts, kā stiprināt saites starp parlamentiem. Partnerība veidota uz savstarpējo uzticēšanos, cieņu un ļoti praktisku sadarbību, turpinot būvēt tiltus starp Ukrainu un Eiropu.
ES Ukrainas atbalstam jau ir mobilizējusi 169 miljardus eiro, tostarp 63 miljardus eiro militārajam atbalstam. Metsola informējusi, kā virzās jautājums par Eiropā iesaldēto Krievijas aktīvu novirzīšanu Ukrainas vajadzībām. Tāpat arī par to, kā notiks palielinājumi ieguldījumiem Ukrainas aizsardzības nozarē, kā arī iepirkumu paplašināšana no Ukrainas ražotājiem un jaunu kopīgu projektu, piemēram, Dronu alianses attīstīšana.
Kijivā EP priekšsēdētāja Metsola apmeklējusi arī ES delegāciju Ukrainā. Ēka, kur turpmāk atradīsies arī jaunatklātais EP birojs, cietusi kādā kārtējā Krievijas gaisa triecienā.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
