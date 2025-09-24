"No 20. novembra jūsu debetkartes skaidras naudas izņemšanas dienas limits tiks samazināts līdz 750 eiro," – šāds "Swedbank" paziņojums septembrī pārsteidzis kādu "Latvijas Avīzes" lasītāju. Skaidrojam, ar kādu mērķi banka ievieš šādu ierobežojumu un cik tas ir pamatoti.

Limiti esot samazināti, lai pasargātu klientus no potenciāla krāpniecības riska, – skaidro "Swedbank" pārstāvis Jānis Krops: "Ja krāpnieki tikuši internetbankā vai šajā gadījumā – pie maksājumu kartes, tad viņi nevar iegūt vairāk līdzekļu nekā noteiktais limits. Diemžēl liela daļa klientu, kas kādreiz palielinājuši limitus, piemēram, sakarā ar lielāku pirkumu vai mājokļa remontu, pēc tam aizmirst šos limitus samazināt."

Krops skaidro, ka skaidras naudas izņemšanas dienas limitu apmērs izvērtēts, veicot katra klienta paradumu analīzi: "Ja pēdējā pusotra gada laikā maksājumu kartēm ir bijis ievērojami lielāks limits, kas šī pusotra gada laikā ne reizi nav izmantots, tad tas tiek automātiski samazināts līdz tādam limitam, kas atbilst klienta ikdienas paradumiem." Komentējot situāciju, kad klients šādu bankas paziņojumu saņēmis tieši dažas dienas pēc tam, kad izņēmis lielāku naudassummu, Krops teic: "Dati ir analizēti ilgākā laika posmā. Visdrīzāk te nelāgi sakritis, ka izsūtāmo ziņu liste nodota izpildīšanai, pirms šis klients izņēma naudu." Vienlaikus "Swedbank" pārstāvis uzsver, ka klients jebkurā brīdī bankas samazināto limitu var atkal palielināt internetbankā vai mobilajā lietotnē. 

