Gluži kā veltījums Rainim viņa 160. jubilejā sestdien, 20. septembrī, Nacionālajā teātrī pirmizrādi piedzīvos viņa "Indulis un Ārija". Galvenajās lomās – Kārlis Reijers un Laura Siliņa. Izrādes režisore būs pieredzējusī meistare Indra Roga, un tās mērogu paplašinās diriģents Māris Sirmais kopā ar Valsts akadēmisko kori "Latvija".
Ārijas lomas atveidotājai aktrisei Laurai Siliņai šī saruna ļauj nedaudz uzelpot starp mēģinājumiem. Taču arī vienā no retajiem viņas miera brīžiem turpinām runāt par topošo izrādi. Laura Siliņa ir Nacionālā teātra aktrise kopš 2018. gada. Iepriekš viņu daudzi atceras kā Baibu no Raiņa lugas "Pūt, vējiņi!". Dažas no pēdējā laika spilgtākajām lomām: Laura (R. Ezeras "Aka", 2019), Alise (Luisa Kerola "Alise Brīhumzemē", 2019), Šarlote Kordē ("Marats/Sads", 2024), Kristīne ("Ričards. Nekā personīga", 2023), Penija ("Nacionālais kanāls", 2025), Stīna ("Mēs, Sālsvārnas salas vasarnieki". 2024). 2022. gadā Laura Siliņa nominēta kā Gada aktrise par Majas Ņitovskas lomu izrādē "Sievietes daļas".
Nacionālais teātris mājaslapā uzsver, ka viņas "radošais spēks šobrīd ir nepastarpinātā reakcija uz notikumu un partneri".
Domāt par Raini bez lielām domām un idejām nav iespējams, tāpēc runājam par Raini, mīlestību un karu, Ārijas pretrunību, kā arī Lauras Siliņas redzējumu par šo vēsturiski nozīmīgo Raiņa lugu un viņas lomu.
Kad pirmo reizi lasīji Raiņa lugu "Indulis un Ārija"?
L. Siliņa: Varētu būt, ka pirmo reizi lasīju skolas laikā. Sen un vienu reizi. Principā lasīju kā no jauna.
Liekas, ka tieši Raiņa luga "Indulis un Ārija" ir no tām, kas mitinās ēnā. Piemēram, "Pūt, vējiņi!" un "Uguns un nakts" ir zināmākas salīdzinājumā ar "Induli un Āriju".
Es tev varu piekrist. Šī luga kaut kādu iemeslu dēļ nav nokļuvusi populārāko lugu sarakstā. Man īsti nav atbildes, kāpēc. Varu tikai nojaust, ka tas varētu būt Ārijas tēla pretrunīguma dēļ.
Tu minēji šīs lugas sarežģītību un pretrunīgumu. Kas ir tās pretrunas?
Runāt par mīlestību kā par nāvi. Induļa un Ārijas savienība ir iespējama tikai aiz šīs saules.
Kopā ar Indru domājam par tādiem lielumiem kā uzvara zaudējumā, kauns triumfā. Man patīk, kā Indra rosina meklēt pretrunas tēlā. Indulis ir gars ārpus laika, turpretī Ārija ir ideja ārpus laika. Viņi neiekļaujas pasaules pieņemtajos mēros.
Kāda ir stāsta aktualitāte mūsdienās? Tur ir tādi aspekti kā karš, mīlestība, savā ziņā – arī dilemma.
Rainis to ir nodēvējis par jaunības traģēdiju. Jauni un jau lieli. Lieli savā domāšanā. Pasaules uztverē. Arī ļoti cilvēcīgi. Aktuāli ir runāt dzejā. Lai nepārvēršamies par tiem trulajiem radījumiem, par kādiem mūs jau modelē mākslīgā intelekta laikmets. Rainis ir aprakstījis mīlestības rašanos brīdī, kad notiek karš, turklāt ne mazāk brutāls kā mūsdienās. Laikā, kad mūsu pasaule ir tik trausla un viss līdz šim drošais kļuvis nedrošs, es meklēju drosmi. Un Raiņa "Indulis un Ārija" mani uz to iedvesmo.
Rainis meklē nākotnes cilvēku. Transformāciju. No ikdienības nokļūt citos lielumos. Tas ir jaušs salikums – karš un garīgums.
Kas mūsdienās ir šķēršļi cilvēku mīlestībai? Vai arī sabiedrības slāņi?
Cilvēku izdomāti šķēršļi, ciniski un pretrunīgi. Mēs mīlam sunīšus un zirdziņus, kaķīšus un kāmīšus. Bet vai mums piemīt cilvēkmīlestība?