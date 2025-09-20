Clear 12.2 °C
Ginters, Guntra, Marianna
Laura Siliņa: Mana Baiba un Ārija ir katra no savas saules sistēmas

Estere Kristiāna Ozoliņa / Latvijas Avīze
2025. gada 20. septembris, 00:00
2025. gada 20. septembris, 00:00
Laura Siliņa: "Mana Baiba un Ārija ir katra no savas saules sistēmas. Tās ir domājošas, neatkarīgas, spēcīgas būtnes, kurās Rainis iemīlas."
Foto: Timurs Subhankulovs / Latvijas Mediji

Gluži kā veltījums Rainim viņa 160. jubilejā sestdien, 20. septembrī, Nacionālajā teātrī pirmizrādi piedzīvos viņa "Indulis un Ārija". Galvenajās lomās – Kārlis Reijers un Laura Siliņa. Izrādes režisore būs pieredzējusī meistare Indra Roga, un tās mērogu paplašinās diriģents Māris Sirmais kopā ar Valsts akadēmisko kori "Latvija".

Ārijas lomas atveidotājai aktrisei Laurai Siliņai šī saruna ļauj nedaudz uzelpot starp mēģinājumiem. Taču arī vienā no retajiem viņas miera brīžiem turpinām runāt par topošo izrādi. Laura Siliņa ir Nacionālā teātra aktrise kopš 2018. gada. Iepriekš viņu daudzi atceras kā Baibu no Raiņa lugas "Pūt, vējiņi!". Dažas no pēdējā laika spilgtākajām lomām: Laura (R. Ezeras "Aka", 2019), Alise (Luisa Kerola "Alise Brīhumzemē", 2019), Šarlote Kordē ("Marats/Sads", 2024), Kristīne ("Ričards. Nekā personīga", 2023), Penija ("Nacionālais kanāls", 2025), Stīna ("Mēs, Sālsvārnas salas vasarnieki". 2024). 2022. gadā Laura Siliņa nominēta kā Gada aktrise par Majas Ņitovskas lomu izrādē "Sievietes daļas".

Nacionālais teātris mājaslapā uzsver, ka viņas "radošais spēks šobrīd ir nepastarpinātā reakcija uz notikumu un partneri".

Domāt par Raini bez lielām domām un idejām nav iespējams, tāpēc runājam par Raini, mīlestību un karu, Ārijas pretrunību, kā arī Lauras Siliņas redzējumu par šo vēsturiski nozīmīgo Raiņa lugu un viņas lomu.

Laura Siliņa.
Foto: Timurs Subhankulovs / Latvijas Mediji

Kad pirmo reizi lasīji Raiņa lugu "Indulis un Ārija"?

L. Siliņa: Varētu būt, ka pirmo reizi lasīju skolas laikā. Sen un vienu reizi. Principā lasīju kā no jauna.

Liekas, ka tieši Raiņa luga "Indulis un Ārija" ir no tām, kas mitinās ēnā. Piemēram, "Pūt, vējiņi!" un "Uguns un nakts" ir zināmākas salīdzinājumā ar "Induli un Āriju".

Es tev varu piekrist. Šī luga kaut kādu iemeslu dēļ nav nokļuvusi populārāko lugu sarakstā. Man īsti nav atbildes, kāpēc. Varu tikai nojaust, ka tas varētu būt Ārijas tēla pretrunīguma dēļ.

Tu minēji šīs lugas sarežģītību un pretrunīgumu. Kas ir tās pretrunas?

Runāt par mīlestību kā par nāvi. Induļa un Ārijas savienība ir iespējama tikai aiz šīs saules.

Kopā ar Indru domājam par tādiem lielumiem kā uzvara zaudējumā, kauns triumfā. Man patīk, kā Indra rosina meklēt pretrunas tēlā. Indulis ir gars ārpus laika, turpretī Ārija ir ideja ārpus laika. Viņi neiekļaujas pasaules pieņemtajos mēros.

Kāda ir stāsta aktualitāte mūsdienās? Tur ir tādi aspekti kā karš, mīlestība, savā ziņā – arī dilemma.

Rainis to ir nodēvējis par jaunības traģēdiju. Jauni un jau lieli. Lieli savā domāšanā. Pasaules uztverē. Arī ļoti cilvēcīgi. Aktuāli ir runāt dzejā. Lai nepārvēršamies par tiem trulajiem radījumiem, par kādiem mūs jau modelē mākslīgā intelekta laikmets. Rainis ir aprakstījis mīlestības rašanos brīdī, kad notiek karš, turklāt ne mazāk brutāls kā mūsdienās. Laikā, kad mūsu pasaule ir tik trausla un viss līdz šim drošais kļuvis nedrošs, es meklēju drosmi. Un Raiņa "Indulis un Ārija" mani uz to iedvesmo.

Rainis meklē nākotnes cilvēku. Transformāciju. No ikdienības nokļūt citos lielumos. Tas ir jaušs salikums – karš un garīgums.

Kas mūsdienās ir šķēršļi cilvēku mīlestībai? Vai arī sabiedrības slāņi?

Cilvēku izdomāti šķēršļi, ciniski un pretrunīgi. Mēs mīlam sunīšus un zirdziņus, kaķīšus un kāmīšus. Bet vai mums piemīt cilvēkmīlestība?

Arī "Indulī un Ārijā" abi galvenie varoņi ir dažādu tautību cilvēki.

Jā, viņa ir vāciete un viņš – kūrs. Vārds "kūrs" nāk no vārda "kursis".

Izrādes režisore ir cienījamā un pieredzējusī meistare Indra Roga. Pastāsti vairāk par šo sadarbību!

Indra Roga un Mihails Gruzdovs bija mani kursa vadītāji Latvijas Kultūras akadēmijā. Šī ir tāda atkalsatikšanās, jo es ilgu laiku nebiju ar viņu strādājusi. Iepriekšējā mūsu satikšanās bija pirms daudziem gadiem. Viņa nav tikai režisore, bet arī pedagoģe. Milzīgs balsts, pie kura varu vienmēr vērsties pēc padoma. Ar viņu jūtos droši.

Indra vienmēr nāk uz mēģinājumiem sagatavojusies. Viņa ir prasīga. Ar savu gatavību liek arī mums visiem sakoncentrēties un būt pilnīgi klātesošiem mēģinājumu procesā. Viņa iedvesmo aktierus, domāšanas procesu un fantāziju.

Kāda tev bija pēdējā loma Nacionālajā teātrī pirms "Induļa un Ārijas"?

Olimpija/Māte Ralfa Liepas diplomdarba izrādē – Ernsta Teodora Amadeja Hofmaņa "Smilšu cilvēks".

Tādēļ arī mans jautājums. Tu kā štata aktrise pārslēdzies no vienas lomas uz otru. Ko jūti šajā pārslēgšanās brīdī?

Neko – tāda ir šī profesija. Tev ir jābūt dažādam, elastīgam, spējīgam mainīties. Mums pašiem ir interesanti, ja mums ir iespēja pabūt atšķirīgās lomās un žanros.

Atveidoji Baibas lomu lugā "Pūt, vējiņi!" un tagad iejutīsies Ārijas tēlā. Vai tev ir radies kopējs priekšstats par sieviešu tēliem Raiņa lugās?

Baibas loma pie Elmāra Seņkova man bija pirmā satikšanās ar Raini. Graujoša savā vērienīgumā. Manuprāt, Baibas tēls ir cilvēkiem vieglāk uztverams, jo tas ir viennozīmīgs, taču Ārija ir vairāk pretrunīga. Baiba un Ārija ir katra no savas saules sistēmas. Tās ir domājošas, neatkarīgas, spēcīgas būtnes, kurās Rainis iemīlas.

Kāda tev izvērtās sadarbība ar Induļa lomas atveidotāju Kārli Reijeru?

Kārlis ir ne tikai mans kolēģis, bet arī draugs. Mēs esam ļoti daudz strādājuši kopā, arī jau pieminētajos "Pūt, vējiņi!" (Kārlis Reijers 2018. gada izrādē bija Gatiņa lomā. – Red.). Esmu pateicīga kosmosam, ka tieši viņš ir mans pārinieks uz skatuves. Es ar viņu jūtos droši. Mums ir jāuzticas cits citam, jo šis ceļš mums ir jānoiet kopā.

Un kā tu raksturotu Induli kā tēlu?

Ar Ārijas citātu: "Viņš ir labākais no visiem." Pāri laikam.

Man šķiet, ka nav iespējams runāt par Raini vai viņa darbiem, nepieskaroties dziļām, filozofiskām tēmām.

Jā. Rainis arī paģēr to, ka sastapsies ar vārdu salikumiem, kas tev izšaus korķus. Izsitīs drošinātājus. Tur ir gan spēcīgs poētiskais skārums, gan ideju lauks.

Vai vēsturiskajam periodam, kurā notiek luga, ir saikne ar mūsdienām?

Līdzību ir daudz – "mazu" un "lielu " tautu līdzās pastāvēšana, tirāni un valdnieki. Arī šobrīd pasaulē notiek sapulces un kongresi, kuros spriež par zemju piederību kādai konkrētai valstij, un tajā pašā laikā cilvēki tiek brutāli nogalināti. Spriež par to, kas tad ir ētiski un kas nav. Daudz runu un pārrunu. Lugas darbība risinās 13. gadsimtā, un deviņus gadsimtus vēlāk aizvien ir ļoti aktuāla.

Šīs lugas, iespējams, nebūtu mūsdienās aktuālas, ja mēs atrisinātu visu cilvēces naidu un problēmas.

Kā būtu, ja viss būtu atrisināts? Dzīvot saticībā un mierā. Tas būtībā nav cilvēka dabā. Visa pasaule ir būvēta uz naudas un varas pamatiem. Tomēr Indulis uz apgalvojumu – vieno vara – saka: vieno gars.

Vai šī ārpus laika domāšana ir raksturīga visiem aktieriem? Vai jūs vienmēr domājat par kaut ko lielāku?

Tā ir raksturīga Rainim. Domājam Raiņa tēlu domas un savas domas. Domāju, par ko domā kaija, lidojot gaisā. Tomēr domāju arī par elektrības tarifu un rēķiniem.

Aktuāla tēma ir finansējuma samazināšana kultūrai. Sanāk, ka kultūra paliek tādā kā zemslānī.

Jā, bet tas zemslānis arī var būt auglīgs. Tāpat kā zeme un lauks, augsne. Dzīvība jau rodas zem zemes.

Ko tu domā par to, ka pēdējā laikā vairāk diskutē par Raiņa pretrunīgo dabu? Varbūt šī pretrunība viņā pašā kā personībā atspoguļojas arī viņa tēlos?

Neesmu dzirdējusi šīs diskusijas. Lai kādas tās arī būtu – Raiņa darbs un meklējumi uz atjēgšanu ir neapšaubāmi. Tā ir dvēsele, kosmoss, nepieciešamība meklēt savas esības jēgu.

Rainis bieži tiek ielikts neskaramajā un ideālajā plauktā. Vai tas ir iemesls, kāpēc tam režisoram, kurš iestudē Raini, ir jābūt aknām?

Neskarams un ideāls – izklausās pēc demagoģijas. Bīstamība ir iekrist priekšstatu valgos, kā Rainis ir jāiestudē un kā jārunā viņa teksti. Es skatos uz šo autoru atvērti. Bez liekas glorificēšanas un oreola. Aknām ir jābūt, lai vispār strādātu šajā profesijā. Manuprāt, jo vairāk gan jaunie, gan pieredzējušie režisori iestudēs Raini, jo brīvāk spēsim to uztvert. Katra paaudze viņu dzird savā veidā. Katrai paaudzei ir sava aktualitāte un sasaiste ar šodienu. Nevis pēc viena vispārpieņemta paterna, bet, jo dažādāk, jo labāk.

Izrādē būs arī Valsts akadēmiskais koris "Latvija". Mērogs būs visai grandiozs?

Šobrīd noris mēģinājumu process, un pēc dažām dienām pirmo reizi tiksimies ar kori. Es viņus ļoti gaidu, jo man tā būs unikāla pieredze. Vienoties kopīgā domā ar kori. Vārds un skaņa. Dzīvā mūzika. Tas būs izaicinoši un vienlaikus aizraujoši. Viena no aktiera profesijas šķautnēm – nepārtraukti piedzīvot ko jaunu. Satiekas cilvēku kopa, vienojas domā un rada jaunu pasauli, kurā noticēt vārdam, skaņai un kustībai.

Foto: Latvijas Mediji

Kultūras intervija
