1985. gada 24. septembrī. Pirms 40 gadiem Latvijas PSR kompartijas centrālkomiteja un republikas Ministru Padome pieņēma lēmumu par metropolitēna būvi Rīgā.
Fantazēts par šo tēmu tika kopš 60. gadiem, taču nopietnāks darbs pie projektēšanas sākās tikai 70. gados un ar to nodarbojās speciālisti Maskavā un Ļeņingradā (Sanktpēterburgā). Pēc padomju standartiem metro pienācās pilsētām ar vismaz miljonu iedzīvotāju, kamēr Rīgā iedzīvotāju skaits uz migrācijas rēķina tolaik tuvojās 800 tūkstošiem. Taču, turpinoties pārkrievošanas un migrantu ieplūdināšanas tendencēm, līdz vajadzīgajai atzīmei nebūtu arī ilgi jāgaida. Projekta realizēšanas uzsākšanu vairākkārt atcēla, un viens no atturošajiem faktoriem bija Rīgas sarežģītā un tādiem mērķiem nepiemērotā ģeoloģija, kas Latvijas PSR galvaspilsētas metro izmaksas padarītu par lielākajām PSRS (jau vēlāk rēķināja, ka kilometrs izmaksātu ap 200 miljoniem eiro). Tas radīja jautājumus par būves mērķtiecību un izdevīgumu. Tāpat bija skaidrs, ka ar vietējiem resursiem metro uzcelt nevarēs un celtniecības vajadzībām atkal būs jāieved 20–30 tūkstoši migrantu, kuri jau tā milzīgo sveštautiešu īpatsvaru palielinātu vēl vairāk.
Utopiskākajā variantā Rīgā būtu izveidojamas trīs līnijas: Zasulauks–VEF–Pļavnieki, Mežaparks–Centrs–Ziepniekkalns un Centrs–Iļģuciems/Buļļu kāpas. Projektēšanu un priekšdarbus, veicot ģeoloģiskās izlūkošanas urbumus, līdz 80. gadu vidum paspēja izdarīt tikai pirmajai līnijai. 1986. gadā sāka veidot būvniecībai nepieciešamās tehniskās bāzes Granīta ielā, Čiekurkalnā un Bolderājā. Tuneļu rakšanai vajadzēja sākties 1990. gadā – ar aprēķinu, ka 2005. gadā viss būs gatavs.
Par laimi, PSRS sabrukuma procesi un atmoda aizkavēja Rīgai nedraudzīgā un nepiemērotā projekta īstenošanu.
Izšķiroša loma bija latviešu sabiedrības protestiem, no kuriem uzskatāmākā bija 1988. gada 27. aprīlī Vides aizsardzības kluba Arkādijas parkā organizētā demonstrācija un mītiņš pret metro celtniecību, kurā piedalījās vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku. Tā paša gada jūnijā Latvijas PSR vadība lēma atlikt metro celtniecību uz vismaz septiņiem gadiem. Tālākie vēstures notikumi šo ideju apraka pavisam.
"Sociāldemokrāts", 1925. gada 24. septembrī
Revidenti uz "zaķa". Izgājušās svētdienas rītā vairāki pseidokontrolieri jautrā dūšā apstaigājuši vairākas mašīnas Avotu ielā ar nolūku izdarīt kontroli. Dažās vietās tie arī sastādījuši protokolus par it kā dažiem atrastiem pārkāpumiem. Vēlāk noskaidrojās, ka minētām personām nav bijušas nekādas tiesības izdarīt kontroli. Vainīgiem dzen pēdas, lai tos sauktu pie atbildības.
