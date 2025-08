Rolands Virks (1989) ir žurnālists un mūziķis. Par pētījumu "Žanru poētika Ovidija "Metamorfozēs"" ieguvis maģistra grādu klasiskajā filoloģijā. 2023. gadā debitējis literatūrā ar stāstu krājumu "Cilvēki man nepatīk", kas tika nominēts Latvijas Literatūras gada balvai (LALIGABA) nominācijā "Debija".

"Cilvēki šajā grāmatā ir simbols, vērojums, mirkļa fiksācija, subjekti, kas padarīti par mākslas objektiem. Es teiktu, ka šīs ir pasaules trokšņu un komunikācijas nogurdināta cilvēka vīzijas par izdzīvošanu citā – sociālajā – troksnī," rakstīja LALIGABA eksperte Ligija Purinaša.

Šķiet, ka arī Rolanda Virka otrā grāmata, kas top izdevniecībā "Latvijas Mediji" ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu, nebūs mazāk trāpīga.

Kāpēc tev bija svarīgi rakstīt nākamo grāmatu?

R. Virks: Savas dzīves laikā plānoju sarakstīt 17 grāmatas, kas beigu beigās kopā veidos vienu vidēji biezu sējumu. Tā ka šī nu pēc skaita būs otrā.

Kāpēc tu vispār raksti?

Es rakstu, jo neko citu neprotu. Man rokas no pakaļas aug. Reiz agrā jaunībā nospriedu – lai taču tā rakstīšana un grāmatas krīt ellē, un tūliņ iestājos mācīties par automehāniķi. Nesanāca. Lai arī tagad zinu, kas ir domnas krāsns, tomēr kloķvārpstas darbošanās brīnumu tā arī neizprotu. Rakstu arī tāpēc, ka man riebjas runāt. Reiz studiju laikā ar kursabiedru spriedām par to, kā būtu labāk – bez redzes, dzirdes vai mēles? Es tūliņ zināju – bez mēles. Jo gana runāts. Lai taču tā runāšana tūliņ krīt ellē.

Kam tu raksti? Ko tu gribi pateikt šai pasaulei?

Es rakstu ļaudīm. Maniem vismīļākajiem ļaudīm, kas ir pasaulē miljoniem. Es gribu, lai mani izlasa visi. Un tad, saprotams, stipri slavē. Lai arī mans sakāmais bieži izklausās ar ironiju, sarkasmu vai joku, tomēr tā nav, un es pasaulei vienkārši gribu teikt, lai tā tik daudz bez jēgas netrokšņo.

Kāda ir jēga būt rakstniekam Latvijā?

Latvijā būt par rakstnieku ir, maigi sakot, smieklīgi. Naudu maksā maz, izlasa tevi varbūt četri cilvēki, turpretī komentāros apsaukā vismaz septiņi tūkstoši. Recenzē tikmēr tevi viens cilvēks, bet slavē – mamma, māsa un mīļotā. Tomēr, no otras puses, Latvijā par rakstnieku būt ir ļoti jauki, jo konkurence maza un viegli tapt redzētam. Nav kā, teiksim, frizieriem. Kabineti, meistarītes uz katra stūra. Rakstnieks Latvijā ir ārkārtīgi ekskluzīvs tēls. Turklāt neko daudz jau nevajag – vien kaut cik iemācīties rakstīt un nelamāties visu laiku.

Ko tieši tu dari tvnetā? Kāpēc tu domā, ka raksti tur kādam noder? Kāda ir tava misija un ideja?

Ziņu portālā "Tvnet" es rakstu. Kā no rīta pamostos, tā ņemos lasīt un rakstīt. Mana dzīve vispār sastāv tikai no sēdēšanas internetā un rakstīšanas. Ja tā padomā, šausmas pilnīgas. Tāpēc, kad tieku mežā vai privātmājas dārzā, uzreiz sajūku prātā no brīnumiem un laimes. Mana labsajūta arī sastāv no mana ego glāstīšanas, tāpēc priecājos par katru cilvēku, kas nopircis manu rakstu vai ierakstījis siltu komentāru pie tā. Es ļoti gribu, lai cilvēki justos labi, tomēr narkotikas nemāku uztaisīt, tāpēc daru to, ko protu – rakstu visdažādākos tekstus un ceru, ka cilvēkiem patiks.