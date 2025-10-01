Pirmdien, 6. oktobrī, Jaunajā Rīgas teātrī tiks apbalvoti "Latvijas Arhitektūras gada balvas 2025" finālisti. Šogad visus izvirzītos darbus apvienojusi tēma – piederība un tālākai starptautiskās fināla žūrijas vērtēšanai izvirzīti piecpadsmit finālisti.
Balvas pārstāvji informē, ka atlases žūrijas pārstāvji, arhitektūras jomas eksperti ar skaidru izpratni par vērtībām, lēmumus pieņēmuši, izvērtējot 48 iesniegto darbu atbilstību nolikumā noteiktajiem kritērijiem. Pamatojoties uz iesniegtajiem darbiem, žūrija noteikusi šā gada vienojošo tēmu. Pieteiktie darbi tikuši vērtēti gan klātienē, gan attālināti, viesojoties teju visos Latvijas reģionos.
"Nacionālā žūrija trīs nedēļu laikā apceļoja Latviju, lai apskatītu 38 realizētus projektus. Noslēgumā uzklausījām desmit procesu izklāstus. Projektu atlasē un lemšanā vienojāmies, ka mums ir kopīga sajūta: lepnums un prieks par to, ka Latvijā ir gudri un domājoši arhitekti, kuri rada paliekošas arhitektūras vērtības mūsu valstij. Šogad pēc piecpadsmit projektu atlases mēs domājam par kopīgi radītas arhitektūras iederību laikā un telpā. Latvijas Arhitektūras gada balvas 30. jubilejas gads ir ļoti neskaidrs un nemierīgs: tas sakrīt ar pasaules politisko krīzi, kas tieši ietekmē Latviju. Šobrīd mums katram ir jādomā par savu iederību citādajā pasaules kārtībā un arhitektūrā," uzsver "Latvijas Arhitektūras gada balvas 2025" (LAGB) atlases žūrijas priekšsēdētāja, arhitekte, "Zaigas Gailes biroja" vadītāja, "LAGB 2024" "Grand Prix" ieguvēja Zaiga Gaile.
"Šogad Latvijas Arhitektūras gada balva svin savu 30. gadadienu. Iesniegtie darbi un ar to vērtēšanu saistītie arhitektūras vērtējumi un analīze, kas parādās publiskajā telpā, ilgtermiņā sekmējuši sabiedrības izglītošanu un arī arhitektūras teorijas attīstību. Analizējot šā gada finālistu darbus, no privātmājām līdz skatu tornim un no pārdomātiem dzīvojamiem kvartāliem līdz inovatīviem procesiem, redzams, kā katrs no projektiem savā unikālajā veidā demonstrē spēju ne tikai iederēties, bet arī bagātināt būvēto vidi, kļūstot par neatņemamu un vērtīgu tās sastāvdaļu," teic "Latvijas Arhitektūras gada balvas 2025" organizators, Latvijas Arhitektu savienības prezidents Artūrs Lapiņš.
Finālistu darbus vērtē starptautiskā fināla žūrija, lemjot, kam piešķirt augstākos novērtējumus Latvijas arhitektūrā. Tajā strādā arhitekti Džonatans Vūdrofs ("Studio Woodroffe Papa") no Lielbritānijas, Olivers Furnjē ("Olivier Fourneau Architectes") no Beļģijas un Alģimants Neniškis ("DO Architects") no Lietuvas. Tāpat konkursā atsevišķi tiek vērtēta vides pieejamība objektos, ko izvērtē Knuts Bangs un Janike Hēlena no Norvēģijas Dizaina un arhitektūras centra DOGA. Ceremonijā otro gadu tiks piešķirta arī "Jaunā Eiropas Bauhaus" atzinība, kā arī, kā ierasts, speciālbalvas no atbalstītājiem.
Uzziņa
"Latvijas Arhitektūras gada balvas 2025" finālisti (vadoties pēc atlases žūrijas vērtējuma, alfabētiskā secībā):
- Augustīnes dārzs, "Sampling".
- Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Ambulatorais centrs un Neatliekamās palīdzības centrs, "MARK arhitekti".
- Divas biroju ēkas Antonijas ielā, "Outofbox".
- Igaunijas vēstniecība Latvijā, "United Riga Architects", "Kadri Tamme Sisearhitektuur".
- Koka bērnudārzs Salaspilī, "MADE arhitekti".
- Koka un kaļķa māja, "GAISS".
- Kokaudzētava "Zābaki", "MARK arhitekti".
- Māja bez pakāpieniem, Kristīne Grava.
- Optiskās šķiedras kūļu medicīnas izstrādājumu ražotne, ēku un teritorijas pārbūve, Antra Saknīte, "Mindaro Arch".
- Privātmāja Pāvilostā, "MADE arhitekti".
- "Robežas telpiskums – Latvijas austrumu pierobežas rehabilitācija", Bc. arch. Marta Ventere, Mg. arch. Liena Šiliņa (darba vadītāja).
- Tabakas fabrikas pārbūve Latvijas Kultūras akadēmijai, "NRJA".
- Ūdens uzpildes termināls, "K Idea".
- Zilākalna Skatu tornis un veselības taka "Natura 2000" dabas liegumā "Zilaiskalns", Andis Alksniņš, Andris Dzenis, "Livland Group".
- Žurnāls "Latvijas Architektūra", Jānis Lejnieks, Velta Holcmane.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu