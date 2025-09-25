Partly cloudy 12.4 °C
Rauls, Rodrigo
#lauktehnika

Valdlaučos atklāj gada lielāko tehnisko nozaru izstādi "BILTIM Tehnika 2025"

Uldis Graudiņš / Latvijas Avīze
2025. gada 25. septembris, 11:00
2025. gada 25. septembris, 11:00
Izstādes "BILTIM Tehnika 2025" projekta vadītāja Laura Lūse un biznesa centra "Rāmava" vadītājs Gusts Lūsis aicina gan apmeklētājus, gan arī izstādes dalībniekus izmantot plašās iespējas zināšanu papildināšanai un jaunu kontaktu dibināšanai.
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Šodien Valdlaučos biznesa centrā "Rāmava" atklāj gada lielāko tehnisko nozaru izstādi "BILTIM Tehnika 2025", kur vairāk nekā 200 izstādes dalībnieku hallē un pāri par piecus hektārus plašā āra teritorijā prezentēs jaunākos risinājumus efektīvākam darbam – tehniku, vieglo un kravas transportu, aprīkojumu, tehnoloģijas un ar tiem saistītos pakalpojumus.

Izstāde ar akcentu uz tehnikas jaunumiem darbībā
Šodien Valdlaučos biznesa centrā "Rāmava" atklāj gada lielāko tehnisko nozaru izstādi "BILTIM Tehnika 2025".
Ekstrēmie dabas apstākļi un ārkārtas situācija lauksaimniecībā ietekmējusi arī izstādes dalībnieku piedāvājumu. Neierasti daudz uzņēmēju, pavisam deviņi, piedāvā graudu pirmapstrādes iekārtas, tostarp arī Somijā ražotā zīmola "ANTTI" produktus.
Ekstrēmie dabas apstākļi un ārkārtas situācija lauksaimniecībā ietekmējusi arī izstādes dalībnieku piedāvājumu. Neierasti daudz uzņēmēju, pavisam deviņi, piedāvā graudu pirmapstrādes iekārtas, tostarp arī Somijā ražotā zīmola "ANTTI" produktus.
Rīgā SIA "Rīgas dīzelis" ražotie ar dīzeļdegvielu darbināmie ģeneratori izmantošanai galvenokārt elektroenerģijas padeves pārrāvuma reizēs. "Mūsu svarīgākā priekšrocība ir pašu ražoto pārdoto produktu apkalpošana, tostarp garantijas remonts, un tas, ka darbojamies uz vietas Latvijā," teic Matīss (pa labi) un Harijs, uzņēmuma servisa darbinieki.
SIA "Heta" tirdzniecības pārstāvis Jānis Ūbelis teic, ka izstādē būs plašs meža piekabju piedāvājums. Krūmu apauguma novākšanai piedavājumā ir attēlā redzamās kniebējgalvas Bio Jack MG320 un Bio Jack MG260 ar griešanas diametru 32 un 26 centimetri.
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji
Noderīgus risinājumus gan biznesa, gan privātām vajadzībām šeit varēs atrast tie, kas darbojas dažādās tehniskās un industriālās sfērās – sākot ar būvniecību, lauksaimniecību, mežsaimniecību, transporta un teritoriju uzturēšanu un beidzot ar karjeru izstrādi, noliktavu un loģistikas risinājumiem, ražošanas ēku aprīkojumu un pakalpojumu sniegšanu.

Izstādes rīkotāji ir centušies, lai gada lielākais notikums būtu daudzveidīgāks un dinamiskāks nekā jebkad agrāk – gandrīz visās piecās izstādes tematikās notiks praktiski tehnikas demonstrējumi, apmeklētājiem arī piedāvās plašu aktivitāšu klāstu. "Mūsu, izstādes rīkotāju, mērķis ir nodrošināt, lai ikviens apmeklētājs izstādē gūst sev iespējami lielāku vērtību, vienlaikus taupot savu laiku, kas noteikti būs iespējams, jo "BILTIM Tehnika" vienuviet būs daudzu nozaru eksperti. Arī mūsu izstādē, līdzīgi kā visā pasaulē, aizvien svarīgāki kļūst demonstrējumi un piedāvājumi apmeklētājiem pārbaudīt izvēlēto produktu darbībā. Cilvēkus pirms lēmuma par pirkumu interesē to izmēģināt un pārbaudīt, nevis vien aplūkot un aptaustīt. Līdz sestdienai "BILTIM Tehnika" izstādē šādu iespēju būs vairāk nekā jebkad agrāk," tā izstādes projekta vadītāja Laura Lūse.

Aktuālais būvniecībai

Izstādē ik gadu aizvien vairāk piedalās būvniecības vai ar nozari saistītie uzņēmumi. Šajā izstādes apmeklējumā noteikti ir vērts apmeklēt Salaspils SIA "Compor" stendu. Šis uzņēmums ražo plašu gatavās produkcijas klāstu no stikla šķiedras kompozītmateriāla jeb FRP (angļu val. – "Fiberglass Reinforced Plastics"). FRP produkti ir viegli, izturīgi un korozijizturīgi, tie nezaudē savas īpašības agresīvā vidē un kalpo ilgstoši bez lielas apkopes. Stikla šķiedras konstrukciju pielietojums ir ļoti plašs – sākot ar sabiedriskajām būvēm un beidzot ar tiltiem pāri lauku grāvjiem. Stikla šķiedras konstrukcijas ir vieglākas nekā dzelzsbetona produkti un kalpo vairāk nekā 20 gadu. Uzņēmuma stendā ir sešus metrus gara sija, ko var celt un pārvietot divi cilvēki.

"BILTIM Tehnika" izstādes dalībnieks pirmo reizi ir "Alfis SIA": liels industriālās tehnikas pārdošanas un servisa uzņēmums, kas pārstāv zīmolu "Liebher" un piedāvā ekskavatorus, frontālos iekrāvējus, vibroblietes, ģeneratorus un citus produktus.

Vēl viens dalībnieks SIA "INTRAC Latvija" Latvijā pārstāv daudzus labi zināmus zīmolus, tostarp "Massey Ferguson", "Hardi", "Dalbo", "Develon", "Manitou" un citus.

Tāpat izstādes dalībnieki piedāvā arī dažādus būvmateriālus, palīgbūves, tostarp konstrukcijas angāriem un garāžām, siltumapgādes un apkures risinājumus, zemes aizsargplāksnes un citus produktus. Neiztrūkstoši ir arī saules paneļi, videonovērošanas sistēmas u. c. produkti.

Rīt uzņēmums "Būves nākotnei" aicina uz diskusiju par FIDIC līgumu pieredzi un izaicinājumiem.

SIA "Heta" tirdzniecības pārstāvis Jānis Ūbelis teic, ka izstādē būs plašs meža piekabju piedāvājums. Krūmu apauguma novākšanai piedavājumā ir attēlā redzamās kniebējgalvas Bio Jack MG320 un Bio Jack MG260 ar griešanas diametru 32 un 26 centimetri.
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Jaunumi lauksaimniekiem

Visticamāk, saistībā ar aizvadītās vasaras ekstrēmajiem dabas apstākļiem ļoti plašs ir dažāda lieluma graudu pirmapstrādes kompleksu un graudu glabātavu piedāvājums, kurus vērtēt aicina pavisam deviņi uzņēmumi.

SIA "Pakavs" pirmo reizi Latvijā rādīs automātiskās barošanas sistēmas "Triomatic T30" kopiju no "Triolet". Apmeklētāji varēs redzēt, kā darbojas modernās automatizētās barošanas tehnoloģijas, un izprast sistēmas darbības principus, redzēt, kā ar automatizāciju var taupīt darba laiku, nodrošināt precīzu barības devu un uzlabot ganāmpulka produktivitāti. SIA "Pakavs" arī Latvijā pirmais piedāvās jaunu "Silage Safe" risinājumu skābbarības glabāšanai tranšejās. Ar materiālu risinājumiem un sprieguma siksnām nodrošina labāku hermētiskumu, mazina zudumus un sargā barību no bojāšanās, rezultātā uzlabojot skābbarības kvalitāti. Vēl viena priekšrocība – aplūkoto pārklājumu var uzstādīt divi cilvēki.

Pirmo reizi izstādes laikā turpat pļavā notiks augsnes minimālās apstrādes demonstrējums, kur varēs vērtēt "Vaderstad" disku kultivatora un disku veikumu, kā arī vērot "Rolmako" augsnes apstrādes diskus darbībā. Demonstrējumi notiks šodien un rīt, kad ikviens arī aicināts dalīties pieredzē par savu izvēlēto augsnes apstrādes modeli.

Sadarbībā ar Zemkopības ministriju sestdien, 27. septembrī, semināru zālē ikviens saimnieks var tikties un uzdot jautājumus Zemkopības ministrijas desmit padotības iestāžu ekspertiem. Savukārt šodien notiek biedrības "Zemnieku saeima" diskusija par liellopu eksportu, bet rīt plānota diskusija par lauksaimniecības nozares aktualitātēm ar nozares ministrijas un Lauku atbalsta dienesta ekspertu piedalīšanos.

Rīgā SIA "Rīgas dīzelis" ražotie ar dīzeļdegvielu darbināmie ģeneratori izmantošanai galvenokārt elektroenerģijas padeves pārrāvuma reizēs. "Mūsu svarīgākā priekšrocība ir pašu ražoto pārdoto produktu apkalpošana, tostarp garantijas remonts, un tas, ka darbojamies uz vietas Latvijā," teic Matīss (pa labi) un Harijs, uzņēmuma servisa darbinieki.
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Iespēja izmēģināt pašam

"BILTIM Tehnika" izstādes rīkotājs SIA "A.M.L." ik gadu izstādes viesiem cenšas piedāvāt ko jaunu. Pērn jaunums bija digitālie risinājumi apmeklētāju ērtībai, arī digitālā izstādes karte, kas bija jaunums ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā. Šajā gadā elektroniskais katalogs un digitālā karte turpina darbību. Abi rīki ir vēl interaktīvāki nekā pērn un ir papildināti. Apmeklētājiem atrast interesējošo uzņēmumu ir vienkārši un ērti.

Plašajā meža zonā pērn varēja vien aplūkot meža tehnikas un agregātu piedāvājumu un notika kokgāzēju sacensības. Šā gada izstādē visas trīs dienas ieplānoti forvarderu darbības un iespēju demonstrējumi. Interesenti varēs paši izmēģināt četru zīmolu – "Ponsse", "John Deere", "Vimek" un "Terri" – forvarderus, kā arī aplūkot harvesterus. Arī šogad notiks kokgāzēju sacensības.

Izstādē plašā klāstā ir arī automašīnas. SIA "Ayvens auto" sadarbībā ar dīleriem visas trīs dienas piedāvās izmēģinājumu braucienus pļavā no plkst. 11 līdz 12 un no plkst. 13 līdz 15.

Sadarbībā ar kravu pārvadājumu uzņēmumiem izstādē ir izveidota īpaša kravas vilcēju zona ("Truckmeet"), kur varēs aplūkot piecus sešus īpaši noformētus kravas vilcējus. Aizvadītajā vasarā Engurē notika aptuveni 100 īpaši noformētu kravas vilcēju saiets. Vairāki no šā saieta dalībniekiem piedalās arī izstādē Valdlaučos. Šī ir iespēja diskutēt ar vilcēju kopienas pārstāvjiem, pārrunājot dažādu kravas auto ražotāju modeļu iespējas un ērtības.

Rīt notiks kokaugu nozares asociācijas "LaKoNa" rīkotā diskusija (pēc tās demonstrējums) par kokaugu vērtības saglabāšanu. Gusts Lūsis, biznesa centra "Rāmava" vadītājs: "Tvērums šai diskusijai būs gan par koku kopšanu, gan arī par plānošanu. Būvniecības laikā ir svarīgi kokus iespējami vairāk saudzēt, un lietderīgi piesaistīt speciālistus jau projektēšanas un plānošanas laikā." Viņš arī piebilst – lai jebkura lieluma uzņēmumi varētu augt, tiem ir jābūt atvērtiem inovācijai. Tas nozīmē ierasto rutīnu pārskatīšanu, procesu automatizāciju, produktu vai pakalpojumu pievienotās vērtības palielināšanu. Arī izstādes organizatori ir uzsākuši vairākus jaunus sadarbības projektus (tostarp demonstrācijas, izmēģinājumus), lai piedāvājums un iespējas izstādes apmeklētājiem un dalībniekiem būtu arvien plašākas un noderīgākas.

Kā ierasts, izstāžu kompleksā darbojas arī lauku labumu un stādu tirgus. Galvenokārt visjaunāko apmeklētāju priekam notiek trušu, putnu un liellopu demonstrējumi. Sadarbībā ar dārzniecību "Neslinko!" notiek tradicionālā tomātu un dārzeņu izstāde.

Izstāde "BILTIM Tehnika" ir lieliska vieta, kur apgūt jaunas zināšanas un noskatīt idejas, dalīties pieredzē ar kolēģiem un iepazīties ar konkrētiem tehnoloģiskajiem risinājumiem. Vairāk par izstādi var atrast vietnē "www.ramava.lv".

Foto: Latvijas Mediji

