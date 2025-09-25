Izstāde ar akcentu uz tehnikas jaunumiem darbībā

Šodien Valdlaučos biznesa centrā "Rāmava" atklāj gada lielāko tehnisko nozaru izstādi "BILTIM Tehnika 2025", kur vairāk nekā 200 izstādes dalībnieku hallē un pāri par piecus hektārus plašā āra teritorijā prezentēs jaunākos risinājumus efektīvākam darbam – tehniku, vieglo un kravas transportu, aprīkojumu, tehnoloģijas un ar tiem saistītos pakalpojumus.
Noderīgus risinājumus gan biznesa, gan privātām vajadzībām šeit varēs atrast tie, kas darbojas dažādās tehniskās un industriālās sfērās – sākot ar būvniecību, lauksaimniecību, mežsaimniecību, transporta un teritoriju uzturēšanu un beidzot ar karjeru izstrādi, noliktavu un loģistikas risinājumiem, ražošanas ēku aprīkojumu un pakalpojumu sniegšanu.
Izstādes rīkotāji ir centušies, lai gada lielākais notikums būtu daudzveidīgāks un dinamiskāks nekā jebkad agrāk – gandrīz visās piecās izstādes tematikās notiks praktiski tehnikas demonstrējumi, apmeklētājiem arī piedāvās plašu aktivitāšu klāstu. "Mūsu, izstādes rīkotāju, mērķis ir nodrošināt, lai ikviens apmeklētājs izstādē gūst sev iespējami lielāku vērtību, vienlaikus taupot savu laiku, kas noteikti būs iespējams, jo "BILTIM Tehnika" vienuviet būs daudzu nozaru eksperti. Arī mūsu izstādē, līdzīgi kā visā pasaulē, aizvien svarīgāki kļūst demonstrējumi un piedāvājumi apmeklētājiem pārbaudīt izvēlēto produktu darbībā. Cilvēkus pirms lēmuma par pirkumu interesē to izmēģināt un pārbaudīt, nevis vien aplūkot un aptaustīt. Līdz sestdienai "BILTIM Tehnika" izstādē šādu iespēju būs vairāk nekā jebkad agrāk," tā izstādes projekta vadītāja Laura Lūse.
Aktuālais būvniecībai
Izstādē ik gadu aizvien vairāk piedalās būvniecības vai ar nozari saistītie uzņēmumi. Šajā izstādes apmeklējumā noteikti ir vērts apmeklēt Salaspils SIA "Compor" stendu. Šis uzņēmums ražo plašu gatavās produkcijas klāstu no stikla šķiedras kompozītmateriāla jeb FRP (angļu val. – "Fiberglass Reinforced Plastics"). FRP produkti ir viegli, izturīgi un korozijizturīgi, tie nezaudē savas īpašības agresīvā vidē un kalpo ilgstoši bez lielas apkopes. Stikla šķiedras konstrukciju pielietojums ir ļoti plašs – sākot ar sabiedriskajām būvēm un beidzot ar tiltiem pāri lauku grāvjiem. Stikla šķiedras konstrukcijas ir vieglākas nekā dzelzsbetona produkti un kalpo vairāk nekā 20 gadu. Uzņēmuma stendā ir sešus metrus gara sija, ko var celt un pārvietot divi cilvēki.
"BILTIM Tehnika" izstādes dalībnieks pirmo reizi ir "Alfis SIA": liels industriālās tehnikas pārdošanas un servisa uzņēmums, kas pārstāv zīmolu "Liebher" un piedāvā ekskavatorus, frontālos iekrāvējus, vibroblietes, ģeneratorus un citus produktus.
Vēl viens dalībnieks SIA "INTRAC Latvija" Latvijā pārstāv daudzus labi zināmus zīmolus, tostarp "Massey Ferguson", "Hardi", "Dalbo", "Develon", "Manitou" un citus.
Tāpat izstādes dalībnieki piedāvā arī dažādus būvmateriālus, palīgbūves, tostarp konstrukcijas angāriem un garāžām, siltumapgādes un apkures risinājumus, zemes aizsargplāksnes un citus produktus. Neiztrūkstoši ir arī saules paneļi, videonovērošanas sistēmas u. c. produkti.
Rīt uzņēmums "Būves nākotnei" aicina uz diskusiju par FIDIC līgumu pieredzi un izaicinājumiem.
Jaunumi lauksaimniekiem
Visticamāk, saistībā ar aizvadītās vasaras ekstrēmajiem dabas apstākļiem ļoti plašs ir dažāda lieluma graudu pirmapstrādes kompleksu un graudu glabātavu piedāvājums, kurus vērtēt aicina pavisam deviņi uzņēmumi.