Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
Turpinās Dailes pirmizrāžu sezona
Piektdien, 19. septembrī, Dailes teātrī pirmizrāde jaunās sezonas lieliestudējumam – poļu režisora Lukaša Tvarkovska "Orākulam", kas pēc vērienīgus panākumus guvušā iestudējuma "Rotkho" ir viņa zinātnes triloģijas otrā daļa. Bet sestdien, 20. septembrī, Dailes Jaunā zāle tiks atklāta ar režisora Matīsa Kažas iestudējumu "Anarhista nejaušā nāve", kurai piešķirts maniakālas komēdijas žanrs.
Piesakot "Orākulu", Dailes teātris uzsver, ka tapis līdz šim vērienīgākais iestudējums par nākotnes pravietojumiem, kas ir neticami trāpīgi un ietekmē mūsu dzīvi tieši šobrīd. Izrāde, kuras teksta un dramaturģijas autore ir Anka Herbuta, ieved mākslīgā intelekta testa radītāja, angļu matemātiķa un loģiķa Alana Tjūringa (Mārtiņš Meiers) dabiskā un mākslīgā intelekta atklājumos Otrā pasaules kara laikā, atšifrējot nacistisko spēku ziņas. Savrupais Tjūrings slēpa savu seksuālo identitāti, un tā laika sistēma pakļāva viņu piespiedu kastrācijai. Viņš bija cilvēks, kas spēja atrisināt pasaules lielākās mīklas un nodzīvot dzīvi ar necaurredzamu noslēpumainību. Viņš mantojumā atstāja Tjūringa jeb orākula mašīnu, kuras modeļa fiziska ieviešana nav iespējama… Izrāde bija iekļauta prestižās Rūras triennāles programmā, piedzīvojot pasaules pirmizrādi 28. augustā Duisburgā, Vācijā.
Savukārt Matīsa Kažas iestudējumam "Anarhista nejaušā nāve" piešķirts maniakālas komēdijas žanrs. Nobela prēmijas laureāta un itāļu satīras meistara Dario Fo un Frankas Rames pirms vairāk nekā 50 gadiem uzrakstītais farss par kādu reālu notikumu Milānā šķiet kā lieliska līdzība par mūsdienu pēcpatiesības laikmetu, kurā, kā izrādās, cilvēku nemaz nav tik grūti pārliecināt par to, kam viņš nekad nav ticējis. Lomās: Toms Veličko, Lauris Subatnieks, Arturs Krūzkops, Imants Strads un citi.
Mākslas izstādes "Gorā"
Latgales vēstniecībā "Gors" līdz 9. novembrim apskatāmas divas jaunas izstādes – tēlnieka Kirila Panteļejeva "Gora gari" Mākslas galerijā un piemiņas izstāde "Tēlniekam Leo Jānim Briedītim – 100" 1. stāva semināru telpā. Reaģējot uz šībrīža satraucošo emocionālo fonu, mākslinieks Kirils Panteļejevs savā izstādē aicina ļauties fantāzijai, cerībai un simboliem no senajām kultūrām. Katrs tēls ir cilvēka augumā, ar individuāli veidotu raksturu un detaļām, kas sasaista mītisko simboliku ar mūsdienu realitāti. Savukārt piemiņas izstāde "Leo Jānim Briedītim – 100" radīta, pieminot Leo Jāni Briedīti – daudzpusīgu mākslinieku – gleznotāju, grafiķi un tēlnieku. No 1966. gada īpašu uzmanību viņš veltījis abstraktās monumentālās tēlniecības jomai, plaši izmantojot nerūsējošo tēraudu. Mākslinieka rokrakstu raksturo skulpturāli objekti, lielformāta strūklakas un sienu dekori.
"Dalī auss" – "Zirgu pastā"
Sestdien un svētdien, 20. un 21. septembrī, Latvijas Kultūras akadēmijas teātra mājā "Zirgu pasts" notiks pirmizrāde fiziskā teātra un cirka estētikā veidotai izrādei "Dalī auss". Izrādes dramaturģisko materiālu veidojusi režisore Egija Silāre kopā ar dramaturģi Elzu Vildaus pēc Salvadora Dalī autobiogrāfijas "Ģēnija dienasgrāmata" motīviem. Izrāde iesāk LKA studentu teātra izrāžu sezonu. Turpinājumā no 4. līdz 10. oktobrim notiks 16. LKA skatuves un audiovizuālās mākslas festivāls "Patriarha rudens", kad koncentrētā festivāla formātā būs iespējams iepazīties ar visu LKA pārstāvēto mākslas jomu jaundarbiem.
Nopietna komēdija VEF kultūras pilī
"Šī luga ir viltīga – labā nozīmē. Tā izklaidē, sapurina un uzdod jautājumus. Žanra apzīmējums "nopietna komēdija" nav nejaušs – tas dod iespēju caur jokiem parunāt par nopietnām lietām un arī otrādi," šādi režisors Intars Rešetins-Pētersons raksturo savu jauniestudējumu "Uz visu banku" pēc spāņu dramaturga Žordī Galserāna lugas "Kredīts", kas pirmizrādi piedzīvos šodien VEF Kultūras pilī. Izrāde aiz smiekliem slēpjot dziļus jautājumus par cilvēka izmisumu, robežām un spēju saglabāt cieņu dzīves līkločos. Lomās – Intars Rešetins-Pētersons, kā arī Normunds Laizāns vai Artis Robežnieks. Ko darīt, ja pusmūžā esi palicis bez nekā un vienīgā cerība ir aizdevums bankā? Bet banka aizdevumu atsaka – tu esi par vecu, bez ķīlas un galvotāja. Pirmizrādei Rīgā sekos izrādes Ulbrokā, Smiltenē, Liepājā, Slampē, Saldū un Jēkabpilī.
Latvija – pasaules keramikas centrs
Rotko muzejā septembra sākumā durvis vērusi Latvijas Keramikas biennāles starptautiskā konkursa izstāde, kas jau piekto reizi pārvērtusi Latviju par vienu no nozīmīgākajiem laikmetīgās keramikas cienītāju satikšanās centriem pasaulē. Plašā pasākumu programma ļauj iepazīt jaunākos sasniegumus keramikas mākslā un atklāt, cik daudzveidīga un izteiksmē bagāta ir šī radošā joma. Biennāles centrālais notikums – starptautiskā konkursa izstāde "Martinsona balva" – ir cieņas apliecinājums izcilā latviešu keramiķa, mākslas novatora un pedagoga Pētera Martinsona (1931–2013) mantojumam. Šogad konkursam tika pieteikts 941 darbs no 69 valstīm. Starptautiska ekspertu žūrija izstādei atlasīja 80 izcilākos mākslas darbus no 30 valstīm, tostarp 23 Latvijas autoru veikumu. Izlase aptver visu radošās izpausmes spektru – no niansēti izstrādātām, tehniski virtuozām un konceptuāli nobriedušām kompozīcijām līdz brīvām, eksperimentālām formām, kur māls pats diktē ritmu un raksturu, atsedzot gan cilvēka prasmju, gan materiāla dabas poētiku. Kuratori: Aivars Baranovskis, Valentīns Petjko. Izstāde ir apskatāma līdz 1. februārim.
Dievturībai – simts
Piektdien, 19. septembrī, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja izstāžu zālē atklās izstādi "Latviskās dzīvesziņas dievestība tautas vēsturē. Dievturībai – 100". Paralēli izstādei notiks izglītojoši pasākumi un lekcijas par dievturību un latvisko dzīvesziņu. Izstāde papildināta ar vairāk nekā divdesmit organizatoru izraudzītiem Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja krājuma priekšmetiem, kas saistīti gan ar latviešu pasaules redzējumu, gan latviskās dzīvesziņas gadskārtas un dzīves godu norisēm.
Aicina Ventspils džeza klubs
Piektdien, 19. septembrī, koncertzāles "Latvija" Mazajā zālē tiks turpināta Ventspils bigbenda un tā vadītāja Renāra Lāča iesāktā tradīcija – Ventspils džeza klubs, kur sēdvietu rindas nomaina galdiņi un mūziku iespējams baudīt īstā kluba atmosfērā, baudot dzērienus un labu kompāniju. Kopā ar bigbenda mūziķiem uzstāsies jaunās vokālistes Gerda Timrota un Rebeka Rēķe, bet klausītājus sagaida spēcīgi, taču reizē arī ļoti dažādi priekšnesumi. Šīs sezonas pirmajā džeza klubā būs daudz vokālās mūzikas – no balādēm līdz latīņu mūzikas ritmiem, no enerģiskiem līdz liriskiem priekšnesumiem, no mazāk zināmiem līdz iecienītiem un līdzi dziedamiem skaņdarbiem.
