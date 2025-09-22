Kādreiz bija jāizvēlas starp grīdas vai balto krāsu, bet mūsdienās iespējas ir gandrīz neierobežotas – svarīga kļūst gan krāsas tonēšana, gan kvalitāte un pielietojums.

Tieši šī attīstība un pieprasījums pēc dažādiem krāsu risinājumiem pirms 25 gadiem pamudināja Kristianu Gabaliņu dibināt uzņēmumu "KRASO", kas šobrīd ir kļuvis par vienu no vadošajiem krāsu tirgotājiem Baltijā.

Tas bija 1994. gads, kad Kristians sāka strādāt krāsu nozarē. Latvijā tolaik veidojās jauns projekts: somi un zviedri, būdami konkurenti Skandināvijā, Baltijā izlēma apvienot spēkus un izveidot kopīgu zīmolu "Vivacolor". Kristiana tēvs ar draugiem "Dienas Biznesā" izlasīja par šo kopprojektu un izlēma, ka viņi varētu atvērt krāsu veikalu.

"Es strādāju dizaina firmā, kur taisījām reklāmas izkārtnēm. Toreiz iegūt krāsu dažādos toņos bija īsts izaicinājums, jo veikalos pieejama bija tikai brūnā grīdas krāsa un baltā. Par dzelteniem, zaļiem vai zilajiem toņiem varēja tikai sapņot. Tāpēc nopriecājāmies, ka ir radies šāds projekts un parādījusies iespēja krāsas tonēt," stāsta "KRASO" dibinātājs.

Tā radās neliels krāsu veikals Liepājā, kurā sāka strādāt arī Kristians. "Pēcāk man piedāvāja darbu "Vivacolor", kur nostrādāju piecus gadus. Sāku kā tirdzniecības pārstāvis un beidzu kā Latvijas pārdošanas un mārketinga vadītājs. Līdz 2000. gadam ambīcijas bija pieaugušas, produkts bija iepazīts un savā ziņā iemīlēts, un tā tapa uzņēmums, ko šodien pazīst kā "KRASO"," atminas Kristians.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē