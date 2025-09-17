Latvijas zilā govs ir viena no astoņām apdraudētajām kultūrvēsturiskajām Latvijas lauksaimniecības dzīvnieku šķirnēm, kuras turēšana tirgus ekonomikas apstākļos zemākas ražības un citu rādītāju dēļ bez papildu atbalsta, visticamāk, nozīmētu šķirnes izzušanu.

Šā iemesla dēļ ir izveidotas ģenētisko resursu saglabāšanas programmas, kas lopkopības saimniecībām, kurās tur apdraudēto šķirņu dzīvniekus, sniedz papildu naudas atbalstu. Neiegūto naudas ienākumu kompensācija par vairāk nekā divus gadus vecu Latvijas zilās šķirnes gotiņu ir 210 eiro gadā, bet par dzīvnieku vecumā no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem 205 eiro. Tomēr Latvijas zilās šķirnes liellopu kļūst mazāk un ar tiem darbojas maz konkurētspējīgu saimniecību. Lauku atbalsta dienests (LAD) ziņo, ka 2020. gadā valstī bija reģistrēti 888 Latvijas zilās šķirnes liellopi, bet šā gada 5. augustā vairs tikai 710 dzīvnieki. Biedrībā "Zilā govs" teic, ka aptuveni 200 eiro lielais atbalsts par vienu gotiņu nav mainījies vairāk nekā desmit gadu un nemotivē saimniekus darboties ar kultūrvēsturisko Latvijas zilo govju šķirni.

Šķirni uztur entuziasti

Dundagas pagasta zemnieku saimniecības (ZS) "Jaunsniķeri" saimnieka Jāņa Zadiņa ganāmpulkā ir četras Latvijas zilās šķirnes un 55 citas vietējās kultūrvēsturiskās šķirnes, vecā tipa Latvijas brūnās šķirnes gotiņas. Saimnieks uzsver –

